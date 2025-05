Após vitória na Copa do Brasil, Fluminense inicia preparação para duelo contra o Sport

Nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense iniciou sua preparação para enfrentar o Sport, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola neste sábado, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília).

Em imagens disponibilizadas pelo clube através das redes sociais, os atletas podem ser vistos realizando trabalhos físicos. A baixa das atividades foi o atacante Germán Cano, que foi substituído logo aos seis minutos do primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, pela Copa do Brasil e teve constatada uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O tratamento do será conservador, ou seja, sem necessidade de cirurgia, e o jogador de 37 anos já iniciou o processo de recuperação com sessões de fisioterapia. Desta forma, o argentino ficará afastado dos gramados por até seis semanas.

A expectativa do departamento médico é que Cano esteja de volta em tempo para disputar o Mundial de Clubes, onde o Fluminense estreia no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund. O clube monitora a evolução do atleta e prevê novo exame nas próximas semanas. O argentino é o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras, com 14 bolas na rede em 23 confrontos.

Durante o período de recuperação, Cano deve perder ao menos oito partidas, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana: Sport, San José, Atlético-MG, Unión Española, Juventude, Aparecidense (volta), Vasco e Once Caldas.

Visto isso, ele é desfalque certo do Fluminense para o duelo deste sábado. No momento, o Tricolor se encontra com dez pontos, na quinta colocação do Brasileirão, e busca retornar ao G4 nesta rodada. Do outro lado o Sport soma apenas dois somados, na 20ª posição da tabela, e mira sua primeira vitória na competição para sair da lanterna.