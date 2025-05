Após sete meses fora, Rodri volta a treinar pelo Manchester City

Rodri retornou nesta semana aos treinamentos com o elenco do Manchester City. Após sete meses fora, o volante teve seus primeiros contatos com a bola, mas ainda não tem data de retorno definida.

Segundo o jornal inglês Sky Sports, Rodri pode entrar em campo no Mundial de Clubes, que ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A equipe inglesa está no Grupo G, com Juventus-ITA, Wydad-MAR e Al-Ain-EAU.

O atual vencedor da Bola de Ouro se machucou em setembro de 2024, quando teve grave lesão no ligamento do joelho direito, na quinta rodada do Campeonato Inglês, contra o Arsenal.

Outro lesionado que também retornou foi o norueguês Haaland. Com problema no tornozelo desde o início de abril, o atacante teve rápida melhora e já voltou a treinar. Porém, o artilheiro não tem data de retorno estipulada.

The world's best! ? Welcome home, Rodri ? pic.twitter.com/hawZck9355 ? Manchester City (@ManCity) November 23, 2024

No entanto, apesar dos retornos, o departamento médico do Manchester City continua cheio. Além do volante espanhol, Stones, Aké e Ederson também são desfalques por contusão.

Por conta das lesões, o Manchester City se reforçou na janela de transferências de janeiro. Contudo, a equipe não engrenou na temporada. O time de Guardiola foi eliminado da Liga dos Campeões nos playoffs das oitavas, pelo Real Madrid. Além disso, o clube também não participou da corrida pelo título inglês, que o Liverpool venceu.

O Manchester City ainda disputa um troféu nesta temporada. A equipe inglesa tem a decisão da Copa da Inglaterra no dia 17 de maio, com horário a definir, contra o Crystal Palace, no Estádio de Wembley.

Enquanto a final não chega, a equipe de Guardiola se prepara para receber o Wolverhampton, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium. Na liga nacional, o Manchester City está na quarta posição, com 61 pontos, brigando por vaga na próxima Liga dos Campeões.