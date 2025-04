Antes de Cleber Xavier, Santos já fez outras apostas com auxiliares

O Santos decidiu depositar as suas fichas em Cleber Xavier para tentar se reerguer na temporada. O ex-braço direito de Tite, no entanto, não é o primeiro auxiliar que ganha a confiança dentro do clube.

Recentemente, alguns auxiliares também foram testados como treinadores principais no Peixe. São os casos de: Marcelo Fernandes, Orlando Ribeiro, Paulo Turra e César Sampaio.

Marcelo Fernandes foi o que teve mais experiências como técnico. Ele foi o tampão do Alvinegro Praiano em diversas oportunidades e chegou a ser efetivado em 2015, quando foi campeão paulista. Meses depois, porém, a então diretoria santista decidiu contratar Dorival Júnior em meio a dificuldades no Brasileirão.

Ao todo, Marcelo Fernandes disputou 29 partidas como comandante do Santos, com 13 vitórias, sete empates e nove derrotas.

Já na reta final de 2022, Orlando Ribeiro foi a aposta. O então técnico do sub-20 assumiu interinamente após a demissão de Lisca e ficou por 12 jogos. Foram quatro triunfos, uma igualdade e sete reveses. O Santos terminou o Campeonato Brasileiro na 12ª colocação.

No ano seguinte, Paulo Turra chegou à Vila Belmiro em junho, após a queda de Odair Hellmann. Ele estava embarcando na carreira como técnico após passar anos como auxiliar de Felipão. A experiência não foi como o esperado. Foram sete compromissos, com uma vitória, três empates e três derrotas.

Já em 2025, depois da demissão de Pedro Caixinha, a diretoria escolheu César Sampaio como interino. A efetivação do auxiliar foi bastante debatida internamente, especialmente após a vitória na estreia, por 2 a 0 contra o Atlético-MG.

Foram três partidas com César, com um êxito e dois reveses. A pressão cresceu muito depois da derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no último domingo. Assim, Marcelo Teixeira e companhia decidiram intensificar a procura por um comandante.

O nome encontrado foi de Cleber Xavier, auxiliar de Tite por 24 anos. Esse será o seu primeiro trabalho como técnico principal. Agora, o Santos espera que os casos anteriores não se repitam e que a escolha faça o time crescer na temporada;

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite.

No Campeonato Brasileiro, o Peixe amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).