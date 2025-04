Alvarez & Marsal notifica o Corinthians para rescindir contrato e clube fica sem auxílio especializado

A Alvarez & Marsal notificou o Corinthians no início da tarde desta quarta-feira para formalizar a rescisão contratual de prestação de serviço ao clube. A empresa iniciou a parceria com o Timão em julho de 2024 sob o plano de auxiliar a gestão Augusto Melo em um projeto de reestruturação interna, com metas estratégicas, análise financeira e suporte ao presidente.

A Gazeta Esportiva apurou que o descontentamento da A&M vinha sendo externado e debatido no Parque São Jorge nos últimos meses. O Corinthians não tinha a intenção de perder o auxílio da empresa, também pela imagem que a parceria agregava à gestão no campo político, mas o pedido de demissão de Pedro Silveira e as incongruências com os ideais da administração motivaram, de maneira definitiva, a decisão da A&M em deixar o Corinthians neste momento.

Em princípio, a Alvarez & Marsal seria representada por Fred Luz, sócio da empresa que, segundo Augusto Melo à época, teria a autonomia de um CEO. Fred, no entanto, nunca teve liberdade para exercer este papel na diretoria nos cinco meses em que frequentou a política corintiana.

O primeiro contrato, por isso, acabou rescindido rapidamente, pois o Corinthians nunca deu prosseguimento ao plano de execução de um levantamento feito pela A&M, que faria um trabalho baseado em metas e direcionamentos para resultados internos e junto aos credores do clube, conforme previa o documento. Em novembro do ano passado, um novo vínculo foi firmado, este bem mais simples, com remuneração fixa, sem qualquer participação da A&M em acordos paralelos, apenas com auxílio ao departamento financeiro, então liderado por Pedro Silveira.

"A Alvarez & Marsal informa que notificou o Sport Club Corinthians Paulista quanto ao término do contrato firmado entre as partes no dia 22 de novembro de 2024, encerrando e quitando todas e quaisquer obrigações mantidas por outros instrumentos na presente data", comunicou a empresa em nota à Gazeta.

Desta maneira, com a rescisão selada no último dia do mês, o Corinthians não carregará qualquer pendência com a Alvarez & Marsal, diferentemente do que ocorreu com a Ernst & Young, outra empresa de consultoria e auditoria, esta contrata no início da gestão Augusto Melo, e que também preferiu se desligar ao perceber que os modelos de gestão da empresa não estavam alinhados com as atitudes da administração corintiana.

Recentemente, antes de optar pela rescisão contratual, Fred Luz falou sobre as dificuldades que ele encontrou no clube do Parque São Jorge.

"No Corinthians não foi encontrada uma condição de alinhamento político em relação aos objetivos do clube. O presidente, muito fustigado por várias questões, não conseguiu ter uma unidade em torno dele de todos os poderes do clube, não há ali um ambiente pacífico no sentido de poder fazer com que os interesse maiores do Corinthians prevaleçam", comentou o executivo ao "InfoMoney".

"Diretamente, eu não faço parte do dia a dia do Corinthians, na medida em que o plano que foi esboçado não pôde ser seguido na forma que a gente desejava, a gente preferiu não continuar, em benefício do próprio Corinthians. Não fazia sentido a despesa. Nós continuamos, a Alvarez & Marçal, apoiando na gestão financeira do Corinthians. Mas não participamos de nenhuma decisão do Corinthians", completou Fred na ocasião.

O Corinthians foi procurado pela reportagem e não enviou nenhuma manifestação sobre o tema até a publicação desta matéria, que será atualizada caso isso ocorra.