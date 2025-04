Alex Santana fala sobre Dorival Júnior e projeta estreia do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians inicia, nesta quarta-feira, sua caminhada em busca do quarto título de sua história na Copa do Brasil. O adversário do duelo marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, será o Novorizontino. A partida válida pela terceira fase da competição marcará a estreia de Dorival Júnior à frente da equipe alvinegra.

"A chegada do Dorival traz uma energia nova para o grupo. É um treinador muito respeitado e com um currículo cheio de títulos. Nesses primeiros contatos dele com o elenco, conseguimos sentir o quanto ele pode agregar para o grupo. Estou motivado e à disposição dele e de toda a comissão para ajudar e tenho certeza de que vamos evoluir bastante ao longo da temporada", disse Alex Santana, meio-campista do Timão.

Novorizontino

O último duelo entre os dois clubes traz boas lembranças para Alex Santana, afinal de contas, foi justamente do meio-campista o gol da vitória do Timão, por 1 a 0, na campanha do título paulista.

"Foi muito especial ter marcado aquele gol. Lembro que o jogo estava bem difícil e foi um resultado que nos deu muita confiança para a sequência do torneio, que seríamos campeões. Agora, porém, o momento é outro, é uma competição de tiro curto, de mata-mata, e sabemos que será um duelo difícil. A Copa do Brasil é muito importante para nós e conseguir um bom resultado fora de casa pode fazer toda a diferença para a volta, diante da nossa torcida. Vamos concentrados para começar essa caminhada com o pé direito", concluiu.

Contratado em julho do ano passado, Alex Santana participou de 15 partidas na última temporada. Em 2025, o meia já atuou 19 vezes e marcou dois gols.