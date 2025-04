Além dos gols, Luciano também brilhou nos passes decisivos na vitória do São Paulo contra o Náutico

Nesta terça-feira, o São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Morumbis. Autor dos dois gols do Tricolor, Luciano também se destacou nos passes decisivos durante a partida.

De acordo com dados do Sofascore, além dos gols, o atacante também deu quatro passes decisivos, sendo o líder da partida no quesito. Luciano finalizou três vezes, duas no alvo, e venceu 50% dos duelos (4/8). Ainda terminou a partida com 76% de passes certos (22/29), sofreu três faltas e realizou uma interceptação.

#CopaDoBrasil ?? Luciano foi o Destaque Sofascore de São Paulo 2-1 Náutico! ? 2 gols (!)

? 4 passes decisivos (1º do jogo!)

? 3 finalizações (2 no gol!)

? 4/8 duelos ganhos

? Nota Sofascore 8.5 pic.twitter.com/4ZX0IKhY4e ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 30, 2025

No Morumbis, o Náutico saiu na frente, com gol de Caio Vitor, logo aos 17 minutos de jogo. Na sequência, Luciano deixou tudo igual no placar, aos 21. No segundo tempo, antes do primeiro minuto, o camisa dez marcou pela segunda vez e garantiu a vitória do São Paulo.

Com o resultado, o Tricolor tem a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no dia 20 de maio, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

Na temporada, Luciano tem cinco gols marcados e duas assistências, em 19 partidas. Diante do Náutico, o atacante balançou as redes pela primeira vez desde o dia 13 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista.

O São Paulo volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor é o 10º colocado, com oito pontos. O Leão do Pici ocupa a 15ª posição, com seis pontos somados.