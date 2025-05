Abel cita 'Ordem e Progresso' e bandeira ao responder sobre seleção

O técnico Abel Ferreira respondeu sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 1 a 0, hoje, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil.

O treinador português chegou a citar o lema presente na bandeira do Brasil, se disse honrado, mas afirmou que tem compromisso com o Palmeiras.

Eu já disse isso publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito "ordem e progresso" e estou aqui há cinco anos. É algo que me identifico muito aqui no Palmeiras, é o que fazemos aqui. É uma honra ver o nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras. Não posso dizer mais do que isso. Abel Ferreira

O que mais ele disse?

Ambiente hostil no Ceará: "O tempo de viagem para La Paz e Fortaleza é o mesmo. Temos de lidar com o adversário que não perdia em casa desde o ano passado, foi campeão cearense e acima disso tivemos só dois dias de preparação, além da viagem. Depois, tem o lado do clima porque vocês viram não só nós, mas até o adversário que é daqui, cansado no final do jogo porque lutaram. É sempre muito difícil jogar aqui. É sempre um sofrimento por isso tudo: adversário, viagem, clima... Não vou falar do gramado porque é igual para os dois."

Importância resultado: "É bom que nossos jogadores entendam que quando o treinador troca é porque confia neles. Era um jogo importante para nós, que vale prestígio, vindo de uma derrota que foi dura e, na minha opinião, injusta. Uma grande equipe tem de responder em seguida e era importante darmos uma boa resposta mesmo trocando jogadores. Eles sabem que confio neles, é uma vitória que nos mantém na nossa normalidade, que é jogar e competir em cada jogo para ganhar. Mesmo sofrendo, conseguimos levar daqui uma vitória e uma vantagem."

Invencibilidade fora: "Procuramos quer em casa ou fora, manter um padrão similar, mas sabemos que quando jogamos fora, os adversários têm energia da torcida, que é vital para um time. Este ano temos conseguido bons resultados fora, em casa estamos mais oscilantes. Merecíamos perder do Botafogo, mas não merecíamos perder do Bahia, o empate já seria injusto. Preparamos da mesma maneira, seja onde for ou contra quem for."

Estratégia contra o Ceará: "O meu sonho é pegar na bola e que o adversário não toque nunca. É muito difícil, ainda mais jogando aqui contra um time que não perdia em casa há 25 jogos, que foi campeã estadual, motivada. Não me lembro de nenhum time vir aqui e encostar os times daqui nas cordas. Quero que meus jogadores façam isso, mas do outro lado tem um time com bom treinador, que se prepara, tem a mesma vontade que nós. Temos elenco mais qualificado tecnicamente, mas isso por si só não resolve. Tem a parte técnica, tática, mental e física. Na minha opinião, nos igualamos na tática e técnica, mas eles foram superiores no físico Há um lado estratégico também em função daquilo que é parte do clima, fomos aprendendo. Houve em La Paz também. Às vezes funciona, às vezes não."