'Túmulo': Comentaristas opinam se ambiente no Allianz prejudica Palmeiras

A primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão, diante do Bahia, encerrou uma série de nove jogos invictos do clube alviverde, que havia perdido pela última vez na final do Paulistão, para o Corinthians. Em comum nos últimos resultados negativos, o local — o Allianz Parque. Na Live do Clube, Danilo Lavierie Paulo Massini debateram o quanto o clima do estádio tem afetado o desempenho da equipe.

Em 2025, o Palmeiras tem um desempenho melhor como visitante do que como mandante. Jogando fora de casa, são 10 vitórias e três empates. Em casa, são cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Lavieri: Torcida visitante se sente em casa

Eu sempre fui ao estádio e nunca me incomodei com a questão da reclamação. É que neste momento está passando do ponto. [...] Está insuportável, está difícil. E o que mais me chama a atenção é que fui recentemente para Belo Horizonte, na final da Supercopa, para Brasília, na final da Supercopa, até para Dubai [...] e o clima é completamente diferente. O preço não pode ser a única justificativa.

E junto disso tudo, o estádio está um túmulo. A sorte é que a torcida do Bahia não estava cantando tanto. Em outros jogos, como foi contra o Botafogo, a torcida do Botafogo estava em casa. Não dá! E isso tem reflexo dentro de campo.

Danilo Lavieri

Massini: Estamos exagerando por culpa da tecnologia

Tem muito 'mimimi' da nossa parte e um pouco de falta de paciência de encarar o Palmeiras como ele é. Eu tenho 57 anos. A primeira vez que eu fui ao Parque Antártica foi em 1976, na final [do Paulista] Palmeiras x XV de Piracicaba. O Jorge Mendonça fez o gol do título.

Eu vivi várias fases do Palmeiras. teve uma época que a direção do Palmeiras não queria jogar no Parque Antártica porque era muita pressão e os jogadores sentiam. Então, alguns jogos eram no Pacaembu, outros no Morumbi. [...] Eu imagino que estamos exagerando um pouco porque essas coisas estão sendo ampliadas pela tecnologia.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.