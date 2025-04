Troféu do Super Mundial chega a São Paulo em maio para visita de torcedores

O troféu do Mundial de Clubes tem data definida para chegar a São Paulo: dia 10 de maio. A taça da competição ficará exposta na capital paulista também no dia 11 para a visita de torcedores do Palmeiras, o único time do estado a disputar o torneio neste ano.

Antes, o troféu passará seis dias no Rio de Janeiro, de 2 a 8 de maio, para ser visitado por torcedores de Botafogo, Flamengo e Fluminense. Os primeiros a conhecerem o artefato no Rio serão os botafoguenses.

Serão dois dias para cada clube carioca. Cada um vai expor o objeto em ações próprias. Será a chance de os torcedores conhecerem o troféu e também oportunidade de patrocinadores organizarem ações de marketing.

A Budweiser, por exemplo, marca de cerveja que patrocina o torneio, vai organizar um evento no Aterro do Flamengo no próximo dia 4, com atividades e brindes aos visitantes.

Cada time faz atividades destinadas aos torcedores para que tenham acesso à taça. Hoje, o troféu está em Buenos Aires, cidade de River Plate e Boca Juniors, os dois únicos clubes argentinos classificados para a competição.

Iniciado em janeiro, o tour percorre as cidades dos clubes participantes do Mundial. Depois de São Paulo, a taça irá ao México e a exibição será concluída em Miami, cidade da partida inaugural do campeonato, marcada para o dia 14 de junho.

Chamado de "inovador", "ousado" e "icônico" pela Fifa, o troféu não tem um design tradicional de taça e foi produzido em colaboração com a joalheria americana de luxo Tiffany & Co.

A peça é banhada a ouro de 24 quilates, apresenta inscrições gravadas a laser em ambos os lados e inclui um mapa-múndi e os nomes de todas as 211 associações-membro da Fifa e das seis confederações.

Também há gravuras em 13 idiomas e braile e espaço disponível para gravar a laser os escudos de times que ganharem 24 edições da competição. O Mundial de Clubes será disputado em 12 estádios de 11 cidades nos Estados Unidos, de 14 de junho a 13 de julho.