Três brasileiros pegam 30 dias de suspensão médica após o UFC Kansas City

O UFC Kansas City, realizado no último sábado (26), resultou em uma série de suspensões médicas para os lutadores, incluindo representantes brasileiros. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (28) pela Comissão Atlética do Missouri e aponta que três atletas do Brasil receberam suspensões de 30 dias. Apenas dois competidores do país escaparam de qualquer restrição: Jaqueline Amorim e Carlos Prates.

Polyana Viana, André Muniz e Michel Pereira terão que cumprir um período mínimo de inatividade antes de serem liberados para voltar ao octógono. A Comissão não divulgou detalhes específicos sobre os motivos das suspensões, que costumam ser aplicadas por precaução, com o objetivo de preservar a integridade física dos atletas.

Esse tipo de sanção médica é comum após grandes eventos de MMA e busca garantir a recuperação completa dos competidores. Vale lembrar que os lutadores podem retornar antes do prazo estipulado, caso recebam liberação médica antecipada.

Confira a situação dos brasileiros

Jaqueline Amorim - Liberada

Polyana Viana - 30 dias de suspensão

André Muniz - 30 dias de suspensão

Michel Pereira - 30 dias de suspensão

Carlos Prates - Liberado

Noite frustrante para o Brasil

O UFC Kansas City teve um saldo negativo para os representantes brasileiros. Dos cinco atletas do país no card, apenas Jaqueline Amorim conquistou a vitória - e justamente em um duelo contra outra compatriota. A manauara finalizou Polyana Viana no segundo round, alcançando sua quarta vitória consecutiva na organização e consolidando seu nome como uma das promessas do peso-palha (52 kg) feminino.

Nos demais combates, André 'Sergipano' foi nocauteado de forma rápida por Ikram Aliskerov, enquanto Michel Pereira acabou superado por Abus Magomedov na decisão dos juízes. No main event, Carlos Prates teve sua maior vitrine no UFC até o momento, mas não conseguiu superar o irlandês Ian Machado Garry após três rounds disputados.

