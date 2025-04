Titular contra o Bragantino, Veron completa 7 jogos pelo Santos e segue em busca de 1º gol

O atacante Gabriel Veron foi titular pela primeira vez no Santos no último domingo, na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta alcançou seu sétimo jogo pelo Peixe, mas ainda busca desencantar.

Em sete partidas com a camisa do Alvinegro Praiano, Veron não conseguiu balançar as redes nem contribuir com assistências. Ao todo, ele soma apenas 178 minutos em campo.

O atacante estreou contra a Inter de Limeira, em fevereiro, e desde então vinha entrando no decorrer das partidas. Contra o Red Bull Bragantino, o jogador esteve em ação até os 23 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Deivid Washington, autor do único gol da equipe.

Veron foi anunciado pelo clube da Vila Belmiro no início de fevereiro, pouco tempo depois do retorno de Neymar ao time. Após ser contratado, ele viu a concorrência no ataque aumentar com as chegadas de Barreal, Rollheiser e Deivid Washington ao Peixe.

Até o momento, o atacante de 22 anos, revelado pelo Palmeiras, vem sendo utilizado como uma alternativa ao ataque santista, que tem sido formado por Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal.

Contra o Massa Bruta, Veron entrou no lugar de Barreal, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Assim, ele espera ganhar espaço e ser mais utilizado pelo interino César Sampaio ou pela próxima comissão técnica, ainda não definida pela alta cúpula santista.

Veron mira seguir no time titular e marcar o primeiro gol com a camisa do Santos nesta quinta-feira. Na Vila Belmiro, o Alvinegro enfrenta o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).