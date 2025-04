Tenista russo é desclassificado de torneio espanhol por gesto obsceno

Um gesto obsceno e alguns palavrões renderam uma desclassificação para o tenista russo Svyatoslav Gulin no torneio M25 de Sabadell, na Espanha, nesta terça-feira. O número 407 do mundo vencia a partida, com uma boa vantagem, de 4/0, no terceiro set.

A situação inusitada aconteceu durante a partida contra o Sánchez Quilez numa competição de nível abaixo do circuito da ATP. Gulin sobe à rede durante a disputa de um ponto. E ao ver o adversário mandar a bolinha para fora, faz um gesto com a mão em direção à genitália, com palavrões correspondentes.

O gesto foi acompanhado também por um gesto em direção ao juiz. O russo se direciona, então, para o fundo da quadra e repete o gesto na direção do árbitro de cadeira. Como consequência, é desclassificado sumariamente da partida, sendo eliminado do torneio após 2h29min de duração.

Gulin era o sexto cabeça de chave do torneio. E estava a apenas dois games de confirmar o favoritismo e vencer a partida.