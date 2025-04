Seleção feminina de basquete chega aos Estados Unidos para o "Tour Brasil na W"

A Seleção Brasileira feminina de basquete já está nos Estados Unidos para o "Tour Brasil na W", onde disputará dois amistosos contra franquias da WNBA. O grupo chegou nesta terça-feira à Louisiana e está completo para o início das atividades. A equipe realizará dois dias de treinos nas instalações da Louisiana State University (LSU).

Os confrontos acontecem nos dias 2 e 4 de maio. No dia 2, o Brasil enfrenta o Chicago Sky, às 22h (de Brasília), em Baton Rouge. No dia 4, o adversário será o Indiana Fever, às 17h (de Brasília), em Iowa City, com transmissão da ESPN.

O comando da equipe nesta etapa será de Bruno Guidorizzi, do Corinthians, e assistente técnico da comissão liderada por Pokey Chatman. Por conta dos regulamentos da WNBA, Chatman, que possui contrato com a liga, não poderá dirigir o Brasil durante os jogos.

"Hoje tivemos o primeiro treino desse novo ciclo. As meninas estão se aclimatando e entendendo o sistema de jogo que a Pokey Chatman (técnica) quer introduzir. Aproveitamos o primeiro momento para isso. Essa fase de preparação é muito importante para o Brasil, principalmente por jogar contra as melhores equipes do mundo, com as melhores jogadoras. Dar essa rodagem e aprendizado é o necessário para o próximo passo. Experiência gigante para uma Seleção com muitas jogadoras novas, sendo convocadas pela primeira vez para o adulto.", comentou o assistente.

O Chicago Sky conta com a pivô brasileira Kamilla Cardoso, terceira escolha do último Draft da WNBA. Kamilla inicia sua segunda temporada na liga após conquistar dois títulos da NCAA por South Carolina. Pela Seleção Brasileira, foi destaque no Quinteto Ideal do último Pré-Olímpico, disputado em Belém (PA), além de campeã da AmeriCupW.

O Indiana Fever tem em seu elenco a ala/pivô Damiris Dantas, atleta experiente com diversas passagens pela WNBA. Pela Seleção, Damiris disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016, conquistou medalhas em Mundiais de base e soma participações em diversos torneios internacionais, incluindo a AmeriCupW.

De acordo com os regulamentos da WNBA, atletas e técnicos sob contrato com franquias da liga não podem enfrentar seus próprios times ou outras equipes da WNBA. Por isso, Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, caso atuem, defenderão suas respectivas franquias, Chicago Sky e Indiana Fever.

O "Tour Brasil na W" integra o planejamento da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) para o ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, com foco em oferecer amistosos de alto nível e ampliar a experiência internacional do grupo. O projeto teve início com a chegada de Pokey Chatman à Seleção Brasileira, treinadora com mais de uma década de atuação na WNBA.

Lista da Convocação:

Bella Nascimento - William & Mary-EUA



Iza Nicoletti - Fairfield-EUA



Caca Martins - Sampaio Corrêa



Catarina Ferreira - Oregon State-EUA



Emanuely Oliveira - SESI/Araraquara



Vitória Marcelino - SESI/Araraquara



Ayla McDowell - South Carolina-EUA



Taissa Queiroz - North Carolina-EUA



Aline Moura - Beroe Stara Zagora-BUL



Iza Varejão - Syracuse-EUA



Licinara - Corinthians



Manu Alves - IMG Academy/Illinois-EUA