São Paulo x Náutico: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

São Paulo e Náutico entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo confronto de ida da 3ª rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido no sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo fará sua estreia na competição mata-mata. Enquanto o Náutico se classificou ao eliminar o Vitória na segunda rodada.

O Tricolor vem de um empate no Brasileirão, fora de casa, diante do Ceará. O técnico Luís Zubeldía escalou um time misto e viu o jovem Ryan Francisco marcar o gol da equipe no 1 a 1.

Já o Náutico vem de um revés na Série C. O Timbu visitou o CSA e perdeu por 2 a 1.

São Paulo x Náutico -- Copa do Brasil 2025