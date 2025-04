Sem Lucas, Zubeldía aposta na base do São Paulo contra Náutico; veja time

São Paulo e Náutico estão escalados para o jogo de hoje, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília).

O que aconteceu

O São Paulo foi a campo com: Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Alisson, Alves e Luciano; Lucas Ferreira e André Silva

O Náutico tem como titulares: Muriel; Marcos Ytallo, Felipe Santana, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Caio Vitor, Kelvin e Paulo Sérgio.

Zubeldía promove diversas mudanças em relação ao time que jogou contra o Ceará no final de semana. Cédric, Ruan, Alan Franco, Wendell, Marcos Antônio, Alves e André Silva voltam aos titulares.

O time ainda conta com as joias da base Alves e Lucas Ferreira. Os dois vêm de boas atuações pela equipe.

Lucas segue fora. Existia a expectativa do atacante começar o duelo pelo menos no banco, mas ele ainda permanece sem jogar após sofrer trauma no joelho na semifinal do Paulistão, em março.