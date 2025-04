Luciano quebra jejum, comanda virada, e São Paulo vence o Náutico

O São Paulo contou com uma noite iluminada de Luciano, buscou a virada e venceu o Náutico por 2 a 1, no Morumbis, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Caio Vitor deu um susto no São Paulo. O meia do Náutico abriu o placar com um golaço de longe.

Luciano entrou em cena e comandou virada. O camisa 10 do Tricolor empatou logo em seguida ao gol sofrido e virou o duelo no primeiro minuto da etapa final.

Os gols findaram um jejum de 12 jogos sem marcar de Luciano. O último gol havia saído no empate por 3 a 3 do São Paulo com o Velo Clube, no dia 13 de fevereiro, pelo Paulistão.

O São Paulo pode até empatar na volta para sair classificado. Uma vitória do Náutico por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, e um triunfo por dois ou mais tentos dará a vaga ao Timbu.

O jogo de volta será disputado no dia 20 de maio, no estádio dos Aflitos. Em casa, o Náutico recebe o São Paulo, às 21h30 (de Brasília).

O São Paulo volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Fortaleza, às 21h30, pela sétima rodada do Brasileirão. O Náutico joga no domingo, em casa, contra o Brusque, às 19h, pela terceira rodada da Série C.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve golaço, resposta imediata e leve domínio. O São Paulo tentou se impor, até controlou a posse, pisou mais no ataque, mas levou um susto quando o Náutico saiu na frente em golaço de Caio Vitor. O baque não foi tão forte pelo lado tricolor, que respondeu rápido e empatou quatro minutos depois, com Luciano. O domínio do time da casa não significou uma atuação das melhores do time de Zubeldía no primeiro tempo de uma partida na temporada.

Gol-relâmpago fechou a noite iluminada de Luciano. Jogando mais avançado com a presença de Alves, o camisa 10 do São Paulo virou o jogo ainda dentro do primeiro minuto da etapa final. Ele foi quem comandou as principais jogadas ofensivas do Tricolor, que só não abriu vantagem maior no confronto porque faltou capricho no momento de completar as jogadas. As estocadas do Náutico foram raras no segundo tempo.

Luciano comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Náutico na Copa do Brasil Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Lances importantes e gols

Muriel salva. André Silva roubou bola no ataque, carregou até a linha de entrada da área e finalizou firme. O goleiro do Náutico rebateu.

Náutico sai na frente com golaço: 1 a 0. Caio Vitor recebeu passe de Patrick Allan na esquerda, puxou para o meio e bateu colocado, de longe. A bola beijou o travessão e morreu no ângulo esquerdo de Rafael.

Resposta imediata: 1 a 1. O São Paulo não se abalou com o susto e empatou logo em seguida, com Luciano. O camisa 10 recebeu cruzamento de Lucas Ferreira, dominou e finalizou cruzado para vencer Muriel.

Quase o segundo do Náutico. Paulo Sérgio ficou com a sobra de rebatida de escanteio da zaga do São Paulo, dominou e bateu firme. A bola passou muito perto da trave direita de Rafael.

Luciano vira o jogo: 2 a 1. Marcos Antônio fez boa jogada pelo lado direito e alçou a bola na área. A bola sobrou para Luciano, na segunda trave, empurrar de levo para o fundo das redes.

Muriel evita gol de Alves. Cédric deu passe rasteiro na direção de André Silva. O atacante deixou passar para Alves. O meio-campista saiu cara a cara com Muriel, mas parou em boa defesa do goleiro do Timbu.

Muriel de novo. Rodriguinho recebeu em velocidade pela esquerda, invadiu a área e tentou surpreender o goleiro adversário com chute rente à trave, mesmo sem ângulo. Muriel foi bem e rebateu.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 NÁUTICO

Data e horário: 29 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Caio Vitor (16'/1°T), Luciano (20'/1°T), Luciano (1'/2°T)

Cartões amarelos: Zubeldía, Luciano (SAO), Auremir, Igor Fernandes (NAU)

São Paulo: Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco (Sabino) e Wendell (Enzo Díaz); Marcos Antônio, Alisson (Bobadilla), Alves (Rodriguinho) e Luciano; Lucas Ferreira (Ryan Francisco) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Náutico: Muriel; Marcos Ytallo, Felipe Santana (Rayan), Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Wenderson), Marco Antônio e Patrick Allan (Dudu); Caio Vitor (Marquinhos), Kelvin e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos