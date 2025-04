São Paulo recebe Náutico pela Copa do Brasil após semana desgastante

O São Paulo volta ao MorumBis nesta terça-feira, após vencer o Libertad no Paraguai e empatar com o Ceará em Fortaleza. A partir das 21h30, enfrenta o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. Será a estreia do time comandado por Luis Zubeldía no torneio nacional, já que não precisou disputar as fases anteriores por estar também na Libertadores.

Nesta etapa, os duelos são de ida e volta. A classificação, portanto, será definida no Estádio dos Aflitos, no dia 20 de maio. Se houver empate no placar agregado ao final do segundo jogo, a decisão será nos pênaltis.

Depois de escalar um time bastante modificado para enfrentar o Ceará pelo Brasileirão, o técnico argentino ainda não pode utilizar a escalação ideal porque continua com muitos desfalques.

Havia a expectativa de que Lucas Moura, em reta final de recuperação, ficasse no banco após mais de um mês como desfalque por causa de um trauma no joelho, mas o retorno deve ser apenas na sexta-feira, contra o Fortaleza. Arboleda ainda está com sobrecarga muscular e, portanto, também continua como baixa.

Zubeldía tem se destacado nos últimos jogos pelo bom aproveitamento que tem feito dos jovens da base. Ryan Francisco, de 18 anos, se destacou no final de semana e fez o gol são-paulino no empate por 1 a 1 com os cearenses. Apesar disso, deve deixar o time titular para a entrada de André Silva. Já Lucas Ferreira, 19, começa jogando mais uma vez.

No MorumBis, o São Paulo vai encontrar um Náutico que está sofrendo na Série C, com um empate e duas derrotas em três jogos. Para chegar à terceira fase da Copa do Brasil, o time pernambucano eliminou o Santa Cruz de Natal com uma goleada por 4 a 0 na primeira fase, antes de despachar o Vitória com triunfo por 2 a 0 na segunda.

O técnico Hélio dos Anjos não conta com o zagueiro João Maistro, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, o volante Igor Pereira e o atacante Vinícius, todos lesionados. O nome mais conhecido do elenco alvirrubro é o goleiro Muriel, que passou por Fluminense e Internacional e é irmão de Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X NÁUTICO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric Soares, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

NÁUTICO - Muriel, Marcos Ytalo, Carlinhos, Rayan (Felipe Santana) e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Wenderson e Patrick Allan; Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).