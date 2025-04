São Paulo na Copa do Brasil: relembre as principais campanhas do Tricolor

O São Paulo estreia na edição de 2025 da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Náutico, no Morumbis, pela ida da terceira fase da competição. Após faturar o título em 2023, o Tricolor vai em busca do bicampeonato e espera não "bater na trave" como em outras oportunidades.

A conquista da Copa do Brasil de 2023 foi inédita. Era o único título que faltava na extensa galeria de troféus do São Paulo, que durante muito tempo não disputou a competição por frequentemente se classificar para a Libertadores - na época, o clube que competia em um torneio automaticamente não competia no outro.

Além do título de 2023, o São Paulo "bateu na trave" em outras edições, como em 2000, quando disputou a final contra o Cruzeiro e acabou vendo o título escapar na reta final do jogo de volta, no Mineirão.

O Tricolor também foi semifinalista em outras cinco oportunidades: 2002, 2012, 2015, 2020 e 2022.

Relembre as principais campanhas do São Paulo na Copa do Brasil

2000

A primeira grande campanha do São Paulo na Copa do Brasil aconteceu em 2000. Sob o comando de Levir Culpi, o Tricolor passou pelo Palmeiras nas quartas de final, vencendo ambos os jogos (2 a 1 e 3 a 2), bateu o Atlético-MG na semi e chegou à decisão contra o Cruzeiro.

Na grande final, o Tricolor empatou sem gols com o Cruzeiro, no Morumbis. Na volta, no Mineirão, o São Paulo saiu na frente com um gol de Marcelinho Paraíba, mas sofreu o empate aos 35 minutos do segundo tempo e a virada aos 45 minutos, com um gol de falta de Geovanni que passou no meio da barreira são-paulina. Assim, coube a Rogério Ceni e companhia se conformarem com o amargo vice-campeonato.

2002

Em 2002, o São Paulo chegou muito perto de disputar a final da Copa do Brasil novamente, mas bateu na trave. O time comandado por Nelsinho Baptista e que tinha Kaká despontando no profissional, goleou o Vasco da Gama nas quartas de final, mas caiu para o Corinthians na semi.

Embora tenha ganhado o jogo de ida, por 2 a 1, com gols de Kaká e Reinaldo, o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Timão na volta, por 2 a 0, com dois gols de Deivid.

2012

Na campanha de 2012, sob o comando do técnico Ney Franco, que levaria o time ao título da Copa Sul-Americana, o São Paulo foi longe na Copa do Brasil, mas não enfrentou nenhum time de grande expressão, eliminando equipes como Ponte Preta nas oitavas e Goiás nas quartas de final.

Na semi, o adversário foi o Coritiba, de quem o São Paulo ganhou o jogo de ida, por 1 a 0, mas acabou derrotado na volta, por 2 a 0, no Couto Pereira, perdendo a chance de disputar a grande decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que acabou se sagrando campeão naquele ano.

2015

Na campanha de 2015 o São Paulo começou a Copa do Brasil com Juan Carlos Osorio e terminou com Dorival. Ao longo do torneio, o Tricolor eliminou o Vasco da Gama, nas quartas de final, mas foi atropelado pelo Santos na semifinal, perdendo ambos os jogos por 3 a 1.

2020

Em 2020 o Tricolor também chegou muito perto de ir à final da Copa do Brasil após duas décadas. Sob o comando de Fernando Diniz, o São Paulo vinha administrando a briga pelo título brasileiro e a possibilidade de vencer a competição mata-mata simultaneamente.

O São Paulo chegou à semifinal após passar por Fortaleza nas oitavas e o forte time do Flamengo nas quartas de final. Contra o Grêmio, o Tricolor perdeu em Porto Alegre por 1 a 0 e não conseguiu reverter a situação no Morumbis, empatando sem gols e dando adeus à competição perdendo mais uma chance de jogar a final contra o rival Palmeiras.

2022

Se não deu para enfrentar o Palmeiras na final, em 2020, as equipes acabaram se enfrentando nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2022. Melhor para o São Paulo, que eliminou o Verdão nos pênaltis. Depois, o Tricolor bateu o América-MG nas quartas antes de pegar o Flamengo na semi e perder os dois jogos, por 3 a 1, no Morumbis, e 1 a 0, no Maracanã.

2023

A vingança sobre o Flamengo veio no ano seguinte. Mas, antes de disputar a final daquela edição contra o Mengão, o São Paulo fez uma campanha irretocável, passando pelos rivais Palmeiras, nas quartas de final, e Corinthians, na semi.

Contra o Flamengo, o São Paulo surpreendeu vencendo por 1 a 0, em pleno Maracanã, graças ao gol de cabeça de Calleri. Na volta, no Morumbis, Bruno Henrique até abriu o placar para os cariocas, mas Rodrigo Nestor marcou um golaço para garantir o empate e o título inédito ao Tricolor.