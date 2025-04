Santos oficializa Cleber Xavier em 1º desafio como treinador após acompanhar Tite por 24 anos

Três partidas após a saída de Pedro Caixinha e com César Sampaio no comando técnico, o Santos oficializou a chegada de Cleber Xavier até o fim de 2025. Ex-auxiliar de Tite, o profissional terá o primeiro desafio na carreira como treinador principal, depois de acompanhá-lo por 24 temporadas e colecionar passagens pela seleção brasileira, Corinthians, Flamengo, entre outras equipes.

Além de Cleber Xavier, o Santos herda a comissão técnica de Tite no período em que esteve à frente da seleção brasileira, entre 2016 e 2022, mas sem Tite. O técnico terá a companhia dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, bem como do preparador físico Fábio Mahseredjian. César Sampaio, membro da comissão fixa e que comandou o time interinamente nos últimos três jogos, continuará como auxiliar fixo da equipe profissional.

Aos 61 anos, o treinador será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 30, e já comandará o Santos na partida contra o CRB, nesta quinta, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025.

Cleber se separou de Tite no fim do ano passado. Ele revelou ao Estadão que havia tido conversas com três clubes, incluindo o Grêmio, nenhuma, no entanto, a ponto de evoluir para um acordo. Agora, terá a chance de iniciar seu primeiro trabalho como técnico, depois de 37 anos como profissional no futebol.

O Santos não se importa com a inexperiência de Cleber como técnico e escolheu o ex-auxiliar por duas principais razões: ter as mesmas ideias táticas de Tite e por crer que saberá lidar com Neymar, com quem o gaúcho trabalhou durante seis anos e meio na seleção.

Cleber Xavier chega após recusa do próprio Tite em assumir o Santos, quando o clube negociou com diversos nomes ao longo deste mês. Além do ex-técnico da seleção brasileira, Marcelo Teixeira, presidente do clube, conduziu conversas com Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, mas que não chegaram a um denominador comum.