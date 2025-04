Saiba quem são os jogadores do elenco atual do Corinthians que já foram treinados por Dorival Júnior

Dorival Júnior se prepara para iniciar sua trajetória no Corinthians e, para facilitar seu processo de adaptação ao novo elenco, contará com alguns rostos já conhecidos. Três jogadores do atual grupo alvinegro já trabalharam com o treinador em passagens anteriores: o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho e o zagueiro Gustavo Henrique.

Hugo Souza foi revelado nas categorias de base do Flamengo e passou a integrar o elenco profissional em 2020. Dorival trabalhou pela primeira vez com o goleiro em 2022, durante sua segunda passagem pelo clube carioca, e o utilizou em 31 partidas.

Outro atleta conhecido pelo treinador é Matheuzinho. O lateral-direito também foi revelado pelo Flamengo e trabalhou com Dorival em 2022. Com características ofensivas e chegada ao ataque, o jogador de 24 anos teve momentos de destaque e foi titular sob o comando do treinador, com 47 jogos disputados, dois gols marcados e sete assistências anotadas.

Chegada de Dorival Júnior para comandar o primeiro treino no Coringão! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/Jl7rJjbOkk ? Corinthians (@Corinthians) April 28, 2025

Por fim, Gustavo Henrique é quem tem a relação mais longa com Dorival. O zagueiro foi revelado pelo Santos e atuou com o técnico entre 2015 e 2017, período em que o Peixe teve boas campanhas no Campeonato Brasileiro e chegou a duas finais de Campeonato Paulista (2015 e 2016). Posteriormente, se reencontraram no Flamengo, também em 2022.

O treinador, que assume o cargo antes ocupado pelo argentino Ramón Díaz, chega ao Timão após passagem pela Seleção Brasileira. Dorival comandou o Brasil de janeiro de 2024 até março deste ano, quando não resistiu ao desempenho aquém das expectativas da equipe dentro de campo. Ao todo, foram 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Antes da Seleção Brasileira, Dorival acumulou passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, dentre eles Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil (ambos em 2022). Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.