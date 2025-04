Rudiger passa por cirurgia para tratar de lesão no joelho e vira desfalque no Real Madrid

Na manhã desta terça-feira, o Real Madrid anunciou que o zagueiro Antonio Rudiger passou por um procedimento cirúrgico para tratar de uma lesão no joelho esquerdo. Assim, o alemão vira desfalque para a reta final da temporada.

Rudiger foi titular do Real Madrid na final da Copa do Rei disputada no último sábado, contra o Barcelona, no Estádio Olímpico de La Cartuja. O zagueiro ficou em campo até os seis minutos do segundo tempo da prorrogação, quando foi substituído para a entrada de Endrick.

No final da partida, Rudiger ainda recebeu um cartão vermelho já no banco de reservas. O Barcelona venceu por 3 a 2.

De acordo com o Real Madrid, o zagueiro de 32 anos sofreu uma ruptura parcial no menisco externo da perna esquerda. A operação foi realizada sob a supervisão dos Serviços Médicos do clube e o jogador vai começar o processo de recuperação em breve.

Parte médico de Rüdiger. ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2025

Restando apenas cinco partidas para o fim da temporada, o Real Madrid segue na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A equipe do técnico Carlo Ancelotti é a vice-líder da competição, com 72 pontos conquistados, quatro atrás do líder Barcelona.

O Real Madrid volta a campo neste domingo, às 9 horas (de Brasília), quando recebe o Celta de Vigo, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

O clube merengue ainda disputa o Mundial de Clubes no mês de junho, nos EUA.