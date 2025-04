RMP: Custo-benefício de Memphis não é vantajoso para o Corinthians

O custo-benefício de Memphis Depay não é vantajoso para o Corinthians, opinou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte.

O custo-benefício do Memphis Depay é bom para o Corinthians? Para ganhar um título paulista e escapar do rebaixamento de forma impressionante nas últimas nove rodadas do Brasileiro do ano passado, mas para classificar a uma Libertadores que depois você é eliminado na pré-Libertadores, ou seja, acaba pagando um mico. Para pagar esse mico, era melhor não ter classificado.

Não vejo esse custo-benefício ser vantajoso para o Corinthians.

Renato Maurício Prado

Para RMP, Memphis tem regalias demais no Timão e sua contratação foi mais uma "loucura" do presidente Augusto Melo, cuja gestão implicou um salto exorbitante na dívida.

Gente, o Memphis ficou com praticamente o prêmio inteiro que o Corinthians ganhou do Campeonato Paulista. Por contrato, cada coisinha a mais que ele faz, ele ganha uma fortuna.

Não é só o salário, que já é milionário, fala-se R$ 3 milhões por mês, mas a cada bobagem que ele faz, pinga na caixinha por contrato. É simplesmente mais uma das grandes loucuras do Augusto Melo.

Renato Maurício Prado

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra