Rival do São Paulo na Copa do Brasil amarga jejum e zona de rebaixamento na Série C

O São Paulo recebe o Náutico nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor quer aproveitar o péssimo momento vivido pelo adversário na temporada para encaminhar classificação diante de sua torcida antes de viajar a Recife para a partida de volta.

No último sábado, o Náutico foi derrotado pelo CSA, fora de casa, pela Série C do Campeonato Brasileiro e ampliou o jejum de vitórias na competição. Passadas as três primeiras rodadas, o Timbu figura na zona de rebaixamento, tendo somado um empate e duas derrotas.

A equipe comandada por Hélio dos Anjos também não teve tempo para treinar de forma apropriada para essa partida. Com o jogo em Alagoas no último sábado, o Náutico teve de voltar a Recife para fazer alguns ajustes antes de embarcar para a capital paulista para o compromisso contra o São Paulo na Copa do Brasil.

Na Copa do Nordeste, o Náutico também não está em uma situação confortável. O time é o quarto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com oito pontos, e pode perder a vaga nas quartas de final se não vencer o Bahia, líder da chave e já classificado, na última rodada.

Por essas e outras o São Paulo é o grande favorito neste confronto da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta será no dia 20 de maio, nos Aflitos, no Recife. Por isso, o Tricolor precisa aproveitar essa oportunidade para encaminhar a sua classificação no torneio mata-mata.