PSG vence o Arsenal pela primeira vez na história e sai em vantagem na semifinal da Champions

O Paris Saint-Germain saiu em vantagem pela semifinal da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe francesa venceu o Arsenal por 1 a 0, no Emirates Stadium, pelo jogo de ida desta fase da competição. O único gol do jogo foi marcado no início do primeiro tempo, pelo atacante Ousmane Dembélé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Saint-Germain (@psg)

Foi a primeira vez na história que o PSG venceu o Arsenal. Antes, os clubes haviam se enfrentado em cinco oportunidades, com duas vitórias dos ingleses e três empates.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (07), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. Em caso de empate no agregado dos gols, a decisão irá para a prorrogação. Caso a igualdade ainda persista, a definição da eliminatória será nas cobranças de pênaltis.

Antes, cada equipe joga por seu campeonato nacional. O Arsenal recebe o Bournemouth neste sábado, às 13h30, pela Premier League. Por sua vez, o PSG visitará o Strasbourg no mesmo dia, às 12h, pela Ligue 1.

Primeiro Tempo

A partida começou eletrizante, com o PSG abrindo o marcador. Aos três minutos, Kvaratskhelia recebeu no lado esquerdo e achou Dembélé na entrada da área. O francês finalizou firme e venceu o goleiro Raya, que não impediu o Paris Saint-Germain de abrir o placar em Londres.

O início do PSG foi intenso, com muitas jogadas no lado esquerdo com Kvaratskhelia, que ameaçava a defesa do Arsenal constantemente.

Aos 30 minutos, mais sufoco do PSG. Dembélé cruzou rasteiro para a área, mas ninguém apareceu para concluir. A bola sobrou para Doué, que limpou a marcação e realizou bela finalização, obrigando Raya a fazer grande defesa. No rebote, Fabian Ruíz chutou na trave, mas o espanhol estava em posição de impedimento.

O Arsenal criou perigo apenas aos 37. Kiwior fez boa jogada individual pela esquerda e tocou para Merino, que na pequena área foi bloqueado por João Neves.

Dois minutos depois, Saka roubou a bola e cruzou. Martinelli se esticou e conseguiu finalizar, mas a bola foi para fora.

Já nos acréscimos, o Arsenal criou sua chance mais clara. Martinelli recebeu em profundidade e ficou cara a cara com Donnarumma. O brasileiro finalizou, mas o goleiro italiano fez bela defesa e impediu o empate dos ingleses.

Segundo Tempo

No segundo tempo, foi a vez do Arsenal começar com tudo. Rice cobrou falta na área e Mikel Merino apareceu para cabecear e marcar. Entretanto, o espanhol estava impedido no início do lance e o gol foi anulado.

O Arsenal continuou em cima e aos 11, Rice achou Trossard, que avançou e finalizou no gol. Porém, Donnarumma, com a ponta dos dedos, impediu o empate do Arsenal.

Após os 25 minutos, o ímpeto do Arsenal diminuiu, permitindo o PSG a sair mais da defesa. Aos 30, a equipe francesa conseguiu uma boa chance com Doué, que encontrou João Neves na entrada da área, mas o português concluiu para fora.

Aos 38, Barcola foi lançado e saiu na cara do goleiro Raya, mas desperdiçou a grande chance chutando rasteiro para fora. Um minuto depois, Gonçalo Ramos, que havia acabado de entrar, recebeu na área e, de bico, parou no travessão.