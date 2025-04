PSG supera o Arsenal na Inglaterra e abre boa vantagem na semifinal da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain deu um grande passo para chegar à final da Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história. Vice-campeão da edição de 2019/20, com derrota na disputa do título por 1 a 0 para o Bayern de Munique, os franceses visitaram o Arsenal no Emirates Stadium, nesta terça-feira, e celebraram o triunfo por 1 a 0, gol de Dembélé com apenas três minutos.

A vantagem francesa poderia ser ainda maior se os visitantes caprichassem nas finalizações. Foram duas bolas na trave além de um gol impressionante perdido por Barcola no final, ao sair cara a cara e errar o alvo. O Arsenal teve um gol de Merino invalidado por impedimento.

O jogo decisivo ocorre no Parque dos Príncipes, na quarta-feira da próxima semana (7), e o PSG jogará pelo empate para se garantir na decisão do último dia de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Quem avançar entre franceses e ingleses disputará o inédito título,já que o Arsenal também ficou no quase ao ser derrotado na final de 2005/06 para o Barcelona no Stade de France, em Paris.

Os franceses terão o apoio maciço e entusiasmado de sua torcida - já deu show no Emirates - como combustível extra por nova vaga à decisão, enquanto os ingleses vão se amparar na vitória diante do Real Madrid, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu de exemplo para não ver a série "definida" e ter esperança de volta por cima longe de casa.

Nas quartas de final, porém, ambos "garantiram" a classificação com grande resultado no jogo de ida. No mesmo Emirates Stadium, o Arsenal fez 3 a 0 no Real Madrid e o discurso era de aproveitar a força das arquibancadas. Já os franceses também foram mandantes na ocasião e abriram 3 a 1 no Aston Villa e a promessa era de ousadia nesta terça-feira.

Com linda festa nas arquibancadas de ambas as torcidas, a partida começou em alta intensidade, marca registrada das ofensivas equipes, e logo com o grito de gol dando as caras. Dembélé, destaque do PSG, abriu 1 a 0.

Com somente três minutos, o time visitante saiu tocando da defesa, o atacante francês buscou a bola no circulo central e avançou. Após passe para Kvaratskhelia aberto da esquerda, se posicionou na área para receber de volta. Foi o que aconteceu e a batida de primeira terminou no cantinho de Raya.

Realizando temporada incrível e já com o título do Campeonato Francês, Dembélé alcançou o 26º gol da temporada e o 33º com a camisa do PSG. Ainda contribuiu com 12 assistências em 45 aparições. Sempre polêmico, pediu silêncio aos ingleses e celebrou na bandeirinha de escanteio.

O gol deixou o time do Arsenal em minutos de instabilidade. A bola queimava nos pés e rapidamente voltava aos visitantes, que tinham o contragolpe a favor e chegavam com perigo. Kvaratskhelia pediu um pênalti após agarrão na área em jogada individual.

O técnico Mikel Arteta, inquieto na beira do campo, tentava arrumar o Arsenal, sobretudo pelas laterais. Mas faltava um lance para inflamar a torcida, que deu uma murchada com o gol cedo. Donnarumma pouco trabalhava, em prova do bom posicionamento defensivo do PSG. Saka e Martinelli sofriam com a marcação.

Não por acaso, foi Kvaratskhelia quem quase amplia. Bateu nas mãos do goleiro. O PSG era mortal quando atacava e Doué exigiu milagre de Raya. No rebote, o impedido Fabián Ruiz ainda acertou na trave.

A torcida do Arsenal "voltou ao jogo" quando João Neves tirou a bola de Merino dentro da área. O frisson era pela marcação de um pênalti no espanhol que o árbitro acertou em não marcar. O desarme foi na bola, mas serviu para dar uma ligada nos ingleses. E quase Martinelli, por duas vezes, e o próprio Merino empataram antes do descanso. O brasileiro perdeu cara a cara.

A igualdade veio logo no primeiro lance da fase final. Cobrança de falta ensaiada e Merino empatou de cabeça. O PSG reclamou muito de impedimento, anotado depois de muito tempo de avaliação pelo VAR. Até o moderno sistema semiautomático sofreu no ajustado lance.

O Arsenal voltou bem melhor para a etapa final. Mas faltava capricho. Trossard saiu de frente para Donnarumma e viu o goleiro salvar o PSG. A situação francesa ficou preocupante com a saída de Dembélé, machucado.

Curiosamente, seu substituto, Barcola, poderia ter feito o segundo, ao tabelar com Gonçalo Ramos e sair na cara de Raya. A batida foi errada, para fora. Depois, foi a vez de Gonçalo Ramos, também livre, desperdiçar, mandando no travessão.

O Arsenal se lançou todo à frente no segundo tempo, mas pouco criou para igualar o marcador. Trossard falhou na chance de ouro, enquanto o brasileiro Martinelli mandou ao alto a última oportunidade inglesa.