PSG enfrenta tabu contra o Arsenal e coloca 'fama' na Champions à prova

O PSG sonha em chegar à sua segunda final de Champions e, enfim, acabar com a "piada" dos rivais por ter dinheiro e nunca ter conquistado o continente. O clube, no entanto, terá de quebrar um tabu para chegar à decisão e se apega em um fator.

Na mira do Arsenal

O PSG jamais venceu o Arsenal em jogos oficiais. São duas vitórias dos Gunners e três empates ao longo da história.

Uma das vitórias do Arsenal aconteceu nesta Champions League. As equipes se enfrentaram na fase de liga — a primeira da Champions —, e os ingleses venceram por 2 a 0, em Londres, com gols de Havertz e Saka.

A ida da semifinal ocorre em Londres. As duas vitórias do Arsenal sobre o PSG aconteceram justamente no Emirates Stadium, onde será o jogo de hoje.

Apesar do retrospecto contra o Arsenal, o PSG tem sua "fama" nesta Champions ao seu favor. A equipe francesa despachou dois times ingleses no mata-mata: Liverpool e Aston Villa. Na primeira parte da competição, ainda venceu o Manchester City.

PSG e Arsenal se enfrentam a partir das 16h (de Brasília). O jogo de volta, no Parque dos Príncipes, em Paris, será disputado no dia 7 de maio.

Pelo sonho da Europa

O PSG cresceu na hora certa na Champions. A equipe francesa chegou a ficar ameaçada de cair na primeira fase, mas venceu os dois jogos finais — contra City e Stuttgart — e se garantiu nos playoffs.

Os franceses tiraram Brest, Liverpool e Aston Villa. Tirando o confronto caseiro nos playoffs, os outros vieram com doses de emoção: pênaltis contra os Reds e sufoco contra o Villa.

O PSG busca sua segunda final de Champions. Na única vez em que chegou na decisão, foi derrotado pelo Bayern de Munique, em 2020.

A boa campanha vem em uma temporada sem grandes estrelas. Apesar de ainda investir alto em reforços, o PSG vem contratando nomes menos badalados e que têm dado resultado — o time já se sagrou campeão francês, da Supercopa da França e está na final da Copa da França, além da semi da Champions.