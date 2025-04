Pressão ou alívio? Palmeiras tem 'maratona' fora, onde vai melhor em 2025

O Palmeiras começa uma "maratona" fora de casa nos próximos jogos. O que em muitos cenários pode parecer algo ruim, para o time paulista tem sido favorável dado o desempenho e os resultados atuando como visitante.

Pressão ou alívio?

O Palmeiras enfrentará Ceará (Copa do Brasil), Vasco (Brasileirão) e Cerro Porteño (Libertadores) em sequência. A equipe só voltará a jogar como mandante no dia 11 de maio, quando recebe o São Paulo.

O time vai melhor como visitante do que como mandante. O Palmeiras está invicto jogando fora de casa no ano — dez vitórias e três empates. O desempenho em jogos em seu território não é dos melhores: cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Ainda que o desempenho seja bom, jogar fora e gastar tanto tempo viajando não agrada. Por mais de uma vez, Abel Ferreira citou o calendário e o desgaste causado pelas viagens para duelos como visitante.

Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Mas temos que jogar com ele. Todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião.

Abel Ferreira

Início complicado

A "maratona" palmeirense começa em um território não muito querido. O Palmeiras passou recentemente pela Arena Castelão, onde venceu o Fortaleza, pelo Brasileirão. Após a partida, Abel e Weverton citaram o clima quente e as adversidades de jogar no Ceará.

Eu já estava suando no banco antes do jogo, sem jogar. Imagine os jogadores, o esforço que precisam ter em campo.

Abel Ferreira

Disparadamente, [Fortaleza] é um dos piores lugares que tem para jogar, é muito quente. Eu diria que, depois da altitude, é o pior lugar para se jogar, parece que a galera está lenta, que quer correr, mas não consegue, o campo pesado, é muito calor... Não estamos acostumados com esse calor todo.

Weverton

O Ceará também não é um adversário muito querido por Abel. O treinador lamentou o "azar" no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil — Palmeiras e Ceará são os únicos times da Série A a se enfrentarem nesta etapa.

Quem foi a pessoa que foi sortear a bola? Todos os anos a mesma coisa... Foda-se! Temos que substituir esse cara que vai sortear a bola, porque todos os anos ele sorteia a bola errada... Esse cara está dando azar para o Palmeiras.

Abel Ferreira, em tom de brincadeira

Ceará e Palmeiras se enfrentam amanhã, às 19h30 (de Brasília). Esta é a primeira partida do Alviverde nesta edição da Copa do Brasil — o time entrou na terceira fase por disputar a Libertadores.