Por que Paulinho não é titular no Palmeiras? Comentaristas explicam

Recuperado de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, Paulinho fez três partidas pelo Palmeiras, sempre saindo do banco de reservas. Na Live do Clube, Danilo Lavieri e Leonardo Suzuki debateram se ele já merece ser titular da equipe.

Para os comentaristas, a tendência é que o atacante se firme como titular, já que tem feito boas participações. Paulinho atuou contra Corinthians e Inter (14 minutos cada) e Bahia (28 minutos).

Lavieri: Única explicação é física

Estou morrendo de vontade de ver Paulinho e Vitor Roque juntos - o Paulinho como segundo atacante e não como ponta, e o Vitor Roque podendo desencantar. [...] O Paulinho não está em condições de jogar 45 minutos, porque não é possível que ele não tenha feito esse teste ainda. A única coisa que explica o Abel não ter feito esse teste é isso.

Ele entra bem nos jogos. O Palmeiras toca muito a bola, vai de um lado para o outro, esperando o adversário ter um desajuste, uma cobertura errada - e eu não sou contra esse modelo. Mas quando o Paulinho entra, você vê que ele é mais incisivo, vai para cima e muda o ritmo do jogo.

Danilo Lavieri

Suzuki: Dá para ver que tem qualidade

O Paulinho é um cara que foi usado contra o Bahia um pouco mais atrás, quase como um 10, muito porque o Palmeiras já tinha Vitor Roque e Flaco López em campo. Não ia adiantar mandar os três ficarem afundados. Então, o Paulinho dá uns passos para trás, ajuda a construir e vai bem fazendo isso. [...] Dá para ver que é um cara que tem qualidade para dar um passe, uma pifada.

Nos três jogos que ele entrou, ele foi bem. Ele quase fez gol contra o Corinthians, o Inter e o Bahia. Eu também acredito que seja físico o motivo de ele não estar jogando.

Leonardo Suzuki

