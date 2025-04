Polêmica! Rival de Deiveson Figueiredo revela uso de cogumelos antes do UFC Des Moines

Adversário de Deiveson Figueiredo na luta principal do UFC Des Moines, neste sábado (3), Cory Sandhagen virou um dos assuntos mais comentados na comunidade do MMA. Isso porque, às vésperas de entrar em ação no octógono mais famoso do mundo novamente, o norte-americano revelou usar de um elemento inusitado na sua preparação - o que acabou gerando debate entre fãs e especialistas.

Em vídeo recentemente publicado em seu canal no YouTube, Sandhagen contou que adota um ritual pouco ortodoxo - também associado a nomes como Mike Tyson - para ajustar o lado mental e emocional antes dos combates. Trata-se do uso de cogumelos alucinógenos, substância que, embora proibida em competição, não infringe o regulamento se consumida fora do período de testes antidoping.

"Costumo tomar uma dose bem pesada umas duas semanas antes da luta - nada absurdo, não vou fazer uma dose heroica nem nada. Então, sim, geralmente tomo uma dose pesada de cogumelos algumas semanas antes de lutar... Gosto muito de explorar as partes subconscientes da minha mente e expandir tudo, isso me torna uma pessoa mais completa. Isso faz parte do meu ritual, e funciona para mim", declarou o lutador.

Apesar de não haver infração às regras quando consumido durante o camp, o uso de substâncias psicodélicas ainda é visto com cautela no universo do esporte. A prática levantou discussões sobre seus possíveis efeitos no desempenho e os limites da preparação mental em alto nível.

Mesmo objetivo

No octógono, o duelo deste fim de semana tem peso significativo para os dois lados. Ex-campeão dos pesos-moscas (57 kg), Figueiredo busca consolidar seu nome na divisão dos pesos-galo (61 kg) após sofrer um revés para Petr Yan. Já Sandhagen tenta se recuperar da derrota sofrida diante de Umar Nurmagomedov e retomar o caminho rumo ao title shot.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok