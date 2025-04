Playoffs NBA: Cavs atropelam Heat e se classificam, Warriors abrem 3 a 1 nos Rockets

? MONDAY'S FINAL SCORES ?

Donovan Mitchell and the @cavs secure their place in the East Semis!

De'Andre Hunter: 19 PTS



Ty Jerome: 18 PTS, 5 AST



Evan Mobley: 17 PTS, 7 REB, 2 BLK



Jarrett Allen: 14 PTS, 12 REB, 6 STL pic.twitter.com/DjCzrbxYlj

? NBA (@NBA) April 29, 2025