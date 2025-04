Onde vai passar São Paulo x Náutico pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

São Paulo e Náutico medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelo confronto de ida da 3ª rodada da Copa do Brasil 2025.

Onde assistir ao vivo? A transmissão do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo inicia sua trajetória na Copa do Brasil, torneio que venceu em 2023. Os visitantes garantiram vaga na terceira fase após eliminar o Vitória na etapa anterior.

O Tricolor tenta virar a chave após o empate fora de casa contra o Ceará pelo Brasileirão, no fim de semana. Lucas e Arboleda continuam fora do time no duelo desta noite.

O Náutico tenta se recuperar após a derrota para o CSA pela Série C. A equipe pernambucana foi superada por 2 a 1 fora de casa.

São Paulo x Náutico -- Copa do Brasil 2025