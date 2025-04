Onde vai passar Maringá x Atlético-MG pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Maringá e Atlético-MG se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), no Regional Willie Davids, em Maringá, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atlético passou por Tocantinópolis e Manaus nas duas primeiras rodadas. Finalista do ano passado, a equipe de Cuca tenta repetir a boa campanha.

O Galo tem apenas uma vitória nas seis primeiras rodadas do Brasileirão. A equipe mineira empatou em 2 a 2 com o Mirassol no fim de semana.

Já o Maringá passou por Juventude e União, respectivamente, nas duas primeiras fases. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Londrina pela Série C.

Maringá x Atlético-MG -- Copa do Brasil 2025