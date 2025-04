Novorizontino x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil teve seu pontapé inicial. Pelo jogo de ida, o Corinthians visita o Novorizontino nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O Corinthians fará sua estreia na Copa do Brasil, uma vez que conseguiu o direito de entrar diretamente na terceira fase da competição nacional. Já o Novorizontino precisou vencer Rio Branco e Operário nas duas primeiras fase para chegar até aqui.

O Timão chega para o confronto sob novo comando técnico. Na última segunda-feira, Dorival Júnior foi, enfim, anunciado como novo treinador da equipe. O nome do comandante já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, portanto, ele já pode ficar à beira do gramado no embate desta noite de quarta-feira.

O Corinthians, entretanto, precisará recuperar os ânimos antes de entrar em campo. No último domingo, o Alvinegro foi goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco partidas, o time amargou três derrotas e somou apenas duas vitórias.

Para o confronto, o Timão tem duas dúvidas: Memphis Depay e Gustavo Henrique. O atacante foi substituído no primeiro tempo da derrota para o Flamengo e deixou o campo com dores na perna direita, enquanto o zagueiro fez controle de carga no treino desta terça-feira. A única baixa confirmada para Dorival Júnior é Rodrigo Garro, que ainda se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Do outro lado, o Novorizontino vive um bom momento sob o comando do técnico Umberto Louzer e detém uma sequência invicta de seis jogos entre todas as competições - neste recorte, foram três vitórias e três empates. O time vem de triunfo por 2 a 1, em casa, contra o Athletico-PR.

Umberto Louzer deve seguir tendo os desfalques de Renato Palm, Vitinho, Airton Moisés e César Martins, que permanecem no departamento médico. Já Willian Farias, em transição física, aparece como dúvida.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO X CORINTHIANS

Data: 30 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio



Assistentes: Bruno Raphael Pires e André Luiz Severo



VAR: Adriano de Assis Miranda

NOVORIZONTINO: Airton; Rafael Donato, Dantas e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer e Patrick Brey; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson.



Técnico: Umberto Louzer

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (Gustavo Henrique), André Ramalho (Cacá) e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior