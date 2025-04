Novo técnico do Santos, Cléber Xavier já fez crítica ao comportamento de Neymar

Escolhido para ser o novo técnico do Santos, Cléber Xavier já trabalhou com Neymar, principal jogador da equipe paulista no momento. O ex-auxiliar de Tite entende que o meia-atacante é craque, mas criticou o comportamento do astro.

"Neymar é craque. Não apareceu jogador como ele nos últimos 15 anos. Mas os cuidados que ele deveria ter ele não tem. Opção dele. Ele não quis ser Messi nem Cristiano Ronaldo. Mesma coisa o Ronaldinho Gaúcho. Ele não quis. Um dos melhores. Esses são craques. Rodrygo pra mim é um craque. Por que na Seleção não faz igual no Real? Por que não consegue ter o entendimento com a parceria, o desenho bem ajeitado", disse em entrevista recente ao O Globo.

Cléber Xavier trabalhou como auxiliar e braço direito de Tite por 24 anos. De junho de 2016 até dezembro de 2022, eles trabalharam na Seleção Brasileira. Neste período, que inclui duas Copas do Mundo, Neymar foi figurinha carimbada nas convocações.

No Santos, Cléber fará o seu primeiro trabalho como técnico e terá a missão de gerenciar a situação do meia-atacante, atrapalhado por lesões.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).