Novo técnico do Corinthians, Dorival soma duas vitórias em suas últimas cinco estreias por clubes

Dorival Júnior está prestes a fazer sua estreia como técnico do Corinthians. Contratado para tentar recuperar a equipe na temporada, o treinador acumula uma vasta experiência e chega ao Timão após boas passagens por variados times brasileiros. Antes do primeiro jogo oficial no comando alvinegro, vale relembrar como foram as últimas cinco estreias de Dorival em clubes.

Em 2018, Dorival assumiu o Flamengo e estreou em um empate sem gols contra o Bahia, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo foi equilibrado, com poucas chances de ambos os lados, e marcou o início de uma passagem curta, mas importante para a reestruturação do elenco rubro-negro naquele momento.

Já em 2020, o treinador comandou o Athletico-PR em um torneio de verão, na Argentina. No primeiro compromisso, empatou em 2 a 2 com o Racing, mas acabou derrotado nos pênaltis por 5 a 4. Apesar do caráter amistoso da competição, a atuação foi competitiva e deixou uma boa impressão no início de seu trabalho.

Dois anos depois, em 2022, Dorival começou sua trajetória pelo Ceará com vitória: triunfo por 2 a 1 sobre o Independiente, da Argentina, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A atuação segura fora de casa animou a torcida cearense e deu o tom para a campanha internacional do Vozão daquele ano.

Na sequência, ainda em 2022, Dorival assumiu o Flamengo pela terceira vez e, em sua reestreia, acabou derrotado pelo Internacional por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Apesar do resultado negativo, o treinador conseguiria reverter o momento e levar o clube às conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil mais adiante na temporada.

Por fim, em 2023, Dorival estreou pelo São Paulo em grande estilo: vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, no Morumbi, também pelo Campeonato Brasileiro. A performance sólida o tornou o primeiro técnico a vencer uma estreia pelo Tricolor em oito anos e marcou o início de um trabalho vitorioso, que culminaria no título inédito da Copa do Brasil para o clube paulista.

Sob o comando de Dorival, o Corinthians volta aos gramados nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em confronto válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.