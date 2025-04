Novo coordenador do Grêmio, Felipão comenta relação com Mano Menezes

Nesta terça-feira, Luiz Felipe Scolari, de 76 anos, falou pela primeira vez como coordenador técnico do Grêmio. É a quarta passagem de Felipão pela equipe gaúcha, sendo a primeira nesta função.

É a segunda vez que o comandante do penta atua como coordenador técnico na carreira. Em 2023, esteve responsável pelo cargo no Athletico-PR.

O GRÊMIO É AMOR! ?? Impossível não se emocionar com Luiz Felipe Scolari. Palavras que demonstram o sentimento que todos temos pelo Tricolor. Ídolo Imortal! ? Assista a coletiva na íntegra: https://t.co/D4IZakzG0W pic.twitter.com/azuQkaR23B ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 29, 2025

"Eu não sou a pessoa que vai trabalhar com os jogadores. Tive um contato mínimo com eles, apenas quando falei com o presidente do clube. Não vou estar presente dizendo para colocar este ou aquele, pois não é minha função. Posso emitir pareceres, mas só isso", disse Felipão, em coletiva de apresentação.

Além de enfatizar sobre o seu novo cargo, Felipão também elogiou Mano Menezes, novo técnico do Grêmio.

"O Mano conhece o Grêmio. Ele é de casa. Trabalho com qualquer pessoa, mas com o Mano mais ainda. É um amigo que tenho há muito tempo", ressaltou.

O técnico também detalhou sua primeira experiência como coordenador técnico e, ainda, jurou amores ao Grêmio.

"No Athletico, era algo diferente. Estávamos por trás de um treinador jovem. Aqui no Grêmio não, nós temos o Mano e é totalmente diferente".

"Se eu sentar aqui (no Grêmio) e não quiser mais nada, eu tenho que morrer. Todos os dias tenho que acordar com muita vontade, não me importa se já ganhei, vou atrás de outro objetivo. O Grêmio, para mim, é um amor, é aquilo de que sempre gostei desde criança", completou.

Com Felipão e Mano Menezes, o Grêmio espera reagir na temporada. A equipe gaúcha começou mal no Brasileirão e está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com cinco pontos.

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o CSA, fora de casa, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.