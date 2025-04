Neymar S/A aprova? Alicia e Milly debatem sobre novo técnico do Santos

O Santos anunciou hoje (29) Cleber Xavier como novo treinador. Ele traz consigo a antiga comissão técnica de Tite, da qual ele mesmo fez parte na seleção brasileira. Alicia Klein e Milly Lacombe opinaram sobre a escolha no UOL News.

Para as colunistas, a inexperiência do técnico, que estreia na função, pesou positivamente neste caso, já que ele não roubará os holofotes de Neymar.

Milly: Certamente a Neymar S/A aprovou

A inexperiência do Xavier foi essencial na contratação. É exatamente isso que o Santos do Neymar e do pai - quando eu falar Neymar, entendam empresa, Neymar S/A. É essencial que o treinador que venha possa ser comandado pela Neymar S/A. É o que acontece no Santos hoje. Mesmo que não tenha sido ideia do Neymar, certamente a Neymar S/A aprovou.

Milly Lacombe

Alicia: Quanto menos cartaz do técnico, melhor

A possibilidade de o Neymar não querer treinar com o Cleber Xavier e ele ser contratado é zero. Então, sem dúvida, o Neymar participou dessa decisão e aprovou a contratação. E o fato de ele ser menos experiente e ter menos cartaz é positivo para Neymar e a família para eles poderem continuar exercendo o poder e a influência que eles têm no Santos.

Alicia Klein

