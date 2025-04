Neymar pai levou 40 mi de euros para filho ir ao Barça | podcast Neymar #2

Do UOL, em São Paulo

Incomodado com a forma como o Santos conduzia as negociações com o Real Madrid por Neymar Jr., que se mostravam promissoras, Neymar pai decidiu executar, sem envolver o clube paulista, outra operação para levar o filho ao arquirrival Barcelona.

Os times espanhóis disputavam o craque em 2011, e o plano terminou com Neymar pai recebendo 40 milhões de euros pela transferência —o valor oficial da venda foi de 17,1 milhões de euros.

A jogada do empresário se tornou uma das transações mais polêmicas da história do futebol e gerou longas batalhas judiciais no Brasil e na Espanha.

O episódio desta semana traz o conteúdo de emails inéditos, entrevistas com pessoas que participaram das negociações e depoimentos prestados pelos envolvidos à Justiça espanhola em 2016 e 2022.

A operação de pai de Neymar

Barcelona e Real Madrid estavam dispostos a pagar por Neymar 60 milhões de euros, valor inédito no futebol brasileiro.

Diante dos valores, o pai do craque se queixou por ficar de fora de algumas conversas do Santos com o Real. E ele também sabia que o sonho do filho era defender o Barcelona.

Neymar Santos decidiu então procurar o clube catalão e colocar em prática um plano.

"O Neymar pai nos procurou e fez outro tipo de proposta, na qual ele ficaria no Santos até 2014 e, em troca, o Santos lhe daria essa liberdade. E perguntou se a gente se interessava nesse molde de negócio, e nós dissemos que sim", conta Cury, empresário que intermediava a negociação com os catalães.

O plano teve os seguintes passos:

Neymar e Santos renovaram o contrato. O acordo, que terminava em 2015, teve o vencimento antecipado para 2014;

Neymar pai obteve uma carta do Santos que o autorizava a discutir desde já com outros clubes o futuro de Neymar a partir da Copa de 2014;

Neymar pai assinou um contrato com o Barcelona, sem que o Santos soubesse. Ele recebeu 10 milhões de euros no ato e, quando o filho fosse para a Catalunha, em 2014, receberia mais 30 milhões.

Quando o Santos entrou em campo na final do Mundial de Clubes, em 18 de dezembro de 2011, justamente contra o Barcelona, Neymar já estava acertado para jogar no time adversário a partir de 2014.

Só que, naquele momento, ninguém no Santos sabia disso.

Após o acerto, negociação

No começo de 2013, o Barcelona estava em crise e decidiu antecipar a chegada de Neymar, prevista até então para acontecer logo após a Copa de 2014. É nesse momento que começa uma guerra de versões.

Neymar pai sempre afirmou que a decisão de vender Neymar naquele momento havia partido do Santos.

Segundo ele, com o fim do contrato se aproximando, o clube se viu pressionado pela torcida e pelo ambiente político a negociar Neymar, evitando perdê-lo de graça, mesmo que por um valor reduzido.

Pedro Conceição, ex-diretor de futebol e então membro do comitê de gestão do Santos, nega essa versão e diz que o clube foi pressionado pelo grupo de Neymar pai a aceitar a transação.

"O estafe do jogador que falou para a diretoria do Santos: 'Ou vocês vendem agora, ou então ele fica aqui até assinar um pré-contrato com outro clube'. Não é verdade que o Santos quis vender. O estafe dele dizer que foi o Santos que quis vender é compreensível, porque o futebol é sempre um jogo de versões, né? Você tem a versão de um lado, a versão do outro, e você tem a verdade."

Os documentos obtidos pela reportagem mostram que Barcelona e Neymar pai tinham tudo alinhado e trabalhariam juntos para convencer o Santos.

Um exemplo dessa estratégia é o conteúdo de um email do diretor de futebol do Barcelona para Neymar pai.

No documento, já acertado com Neymar pai, ele discute sobre a estratégia para levar a negociação pela primeira vez a Odilio Rodrigues, vice-presidente do Santos.

"Olá Ney! Como você sabe, hoje é um dia muito importante porque vamos ter a primeira reunião com o Odilio! Antes da reunião, vamos chamá-lo para otimizar a nossa coordenação. Talvez nós vamos chamá-lo durante a reunião e, com certeza, vamos chamá-lo depois de terminar Será uma negociação difícil, mas estou convencido de que, mais cedo ou mais tarde vai te sucesso. Agora, mais uma vez, sua ajuda é essencial. Trabalhando juntos alcançaremos que Juninho está em Barcelona neste verão. Cada dia que passa, estamos um dia mais perto de cumprir o sonho!"

Em 25 de maio, o acerto entre Neymar e Barcelona se tornou público.

O Santos anunciou a venda por 17,1 milhões de euros. Esse valor seria dividido da seguinte maneira: 55% para o Santos, 40% para a DIS (fundo de investimento em futebol do grupo Sonda) e 5% para o fundo Teisa.

O Barcelona também fez seu anúncio, mas dizendo que havia comprado Neymar por 57,1 milhões de euros. A diferença de valores deflagrou revolta no lado santista.

Nas semanas que se seguiram, toda a negociação envolvendo Neymar pai —os 10 milhões em 2011, a atuação no Mundial após o acerto com Barcelona, e outros 30 milhões na chegada à Catalunha— se tornaria pública.

O caso virou uma batalha judicial no Brasil, na Espanha e na Fifa. As investigações mostraram acordos paralelos firmados entre Santos e Barça, com preferência sobre jovens jogadores e marcação de amistosos. O Santos também virou réu.

Doze anos depois, a única briga que ainda corre é da DIS contra Santos, Barcelona e Neymar na Justiça da Espanha.

A última decisão é de 2022: Neymar e Neymar pai foram absolvidos de qualquer acusação criminal —eles eram acusados de corrupção entre particulares. A DIS recorreu.