Michel Pereira é retirado do ranking peso-médio após derrota no UFC Kansas City

A derrota para Abus Magomedov no card principal do UFC Kansas City fez com que o brasileiro Michel Pereira perdesse sua vaga no top 15 dos pesos-médios (84 kg). Na mais recente atualização dos rankings do Ultimate, divulgada nesta terça-feira (29), o nome do 'Paraense Voador' já não consta mais na tabela de classificação da categoria até 84 kg da organização, sendo substituído exatamente pelo seu algoz do último sábado (26).

Até então, Michel ocupava a 14ª colocação no ranking dos médios do Ultimate. Com sua saída do top 15, Roman Kopylov assumiu sua antiga posição e Abus Magomedov passou a integrar a lista. Com o resultado negativo de sábado, o brasileiro amargou seu segundo revés consecutivo no evento, sua pior marca desde que subiu para a divisão até 84 kg.

Ian Garry se aproxima do top 5

Quem se deu bem após a participação no card do UFC Kansas City foi Ian Machado Garry. Depois de superar o brasileiro Carlos Prates, por pontos, na luta principal do show, o lutador irlandês ganhou uma posição no ranking dos meio-médios (77 kg), passando a ocupar o 6º lugar na tabela, e agora está a um passo de entrar no top 5 da categoria. Já o atleta paulista, que sofreu sua primeira derrota na entidade, segue na 13ª colocação.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok