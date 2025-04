Corinthians: Memphis fica fora de treino e deve ser desfalque na Copa do BR

Memphis Depay ficou de fora do treino com bola no CT Joaquim Grava, na tarde de hoje, antes de enfrentar o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O camisa 10 do Timão não foi a campo para tratar dores ocasionadas por duas pancadas, uma no pé direito e outra na perna direita. Os traumas aconteceram na derrota para o Flamengo, no último domingo.

Por conta disso, Memphis é dúvida para o jogo de amanhã, em Novo Horizonte. Os relacionados para a partida viajam de avião para o interior de São Paulo no fim de hoje. A partida será amanhã, às 21h30 (de Brasília).

O zagueiro Gustavo Henrique também não foi ao gramado para realizar controle de carga. O jogador ficou na parte interna do CT trabalhando com os preparadores físicos e é outra dúvida para a comissão técnica.

Dorival comanda 2º treino no Corinthians

Sob olhares atentos da imprensa, Dorival comandou o segundo treino do Timão, após ser anunciado para substituir Ramón Díaz. Os jornalistas tiveram acesso aos primeiros 15 minutos de aquecimento.

O novo técnico ficou o tempo todo acompanhado de Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Caio do Vale, assessor da diretoria.

Após o período inicial do treino, o executivo comentou a contratação de Dorival Jr.