Atlético-MG sofre com Maringá, mas arranca empate com Hulk em jogo polêmico

O Atlético-MG sofreu com um organizado Maringá no interior do Paraná, mas conseguiu arrancar um empate contra o time da Série C por 2 a 2 em jogo polêmico e válido pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Maranhão abriu o placar em falha de Igor Rabello, que se redimiu e empatou pouco antes do intervalo no Willie Davids.

Os paranaenses ainda marcaram a partir da bola parada, mas Hulk apareceu e sacramentou o placar com um chute cruzado.

O duelo ainda teve reclamação dos donos da casa por um pênalti não marcado já nos minutos finais.

Os times voltam a jogar no próximo dia 21, desta vez para decidir quem fica com a vaga nas oitavas. O duelo, que ocorre a partir das 21h30, está marcado para a Arena MRV, em Belo Horizonte.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi bastante agitado e com redenção de Igor Rabello. O zagueirão do Galo falhou no gol do oportunista Maranhão, que abriu o placar para os paranaenses, mas se redimiu pouco antes do intervalo e, de cabeça após falta cobrada por Scarpa, deixou tudo igual.

Na etapa final, o Maringá apostou na bola parada para marcar novamente, mas acabou bombardeado, cedeu o empate e não conseguiu reagir. Hulk deixou tudo igual antes de os mandantes voltarem ao ataque — o problema é que a pontaria dos atacantes estava pouco calibrada, e Everson trabalhou quando exigido. Houve ainda, já nos acréscimos, um possível pênalti checado e não marcado para os donos da casa.

Gols e destaques

Everson trabalha, e Galo erra a mira. O jogo começou "pegado", mas com os ataques se sobressaindo diante das defesas. O Maringá acertou o gol duas vezes em 15 minutos, com Maranhão e Matheus Moraes, enquanto os mineiros não calibraram a pontaria em investidas de Fausto Vera, Hulk e Cuello.

Maranhão, matador, maltrata. Os paranaenses abriram o placar em um lance que mesclou oportunismo de Maranhão com falha de Igor Rabello. Enquanto Raphinha tinha a bola dominada, o atacante avançou rumo à área e foi acompanhado pelo zagueiro, que se esqueceu da linha de impedimento. Resultado? O camisa 99 recebeu, girou sobre o adversário e não deu chance de defesa para o goleiro: 1 a 0.

Maranhão comemora gol do Maringá sobre o Atlético-MG em jogo da Copa do Brasil Imagem: Fernando Teramatsu/AGIF

Rabello se redime e empata. Sem conseguir impor uma blitz sobre os donos da casa, o Atlético-MG empatou a partida apostando na bola parada: Scarpa, em falta cobrada da ponta direita, cruzou na medida para Igor Rabello. O zagueiro, que havia bobeado na abertura do marcador, subiu mais do que todo mundo e cravou o 1 a 1 antes do intervalo.

Igor Rabello comemora gol do Atlético-MG sobre o Maringá em confronto da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Resposta em "replay". O Maringá voltou dos vestiários usando a mesma arma para retomar a vantagem no Willie Davids: em falta cobrada quase que do mesmo lugar em relação ao gol mineiro, a bola foi alçada na área e acabou desviada duas vezes antes de bater em Fausto Vera e deixar Everson estático: 2 a 1.

Galo bica e empata de novo. Em meio ao resultado negativo, os visitantes se lançaram ao ataque e, depois de Fausto Vera, Cuello, Junior Alonso e Rony ficarem no quase, a principal estrela apareceu e balançou as redes: Hulk. O camisa 7 aproveitou jogada da esquerda e bateu cruzado, sem qualquer chance de defesa para Rafael William: 2 a 2.

Foi pênalti? Os minutos finais no Willie Davids tiveram pressão do Maringá e polêmica diante de um possível pênalti em lance envolvendo Gustavo Vilar e Cuello. A arbitragem checou o lance no VAR, mas não assinalou infração depois de uma análise de mais de dois minutos e irritou os torcedores antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

MARINGÁ 2x2 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 29 de abril, às 19h30 (de Brasília)

Competição: ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Rondinelle dos Santos Tavares

VAR: Charly Wendy Straub Deretti

Cartões amarelos: Raphinha, Maranhão (MAR); Junior Alonso, Igor Rabello, Hulk (CAM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Maranhão (MAR), aos 16 min do 1° tempo; Igor Rabello (CAM), aos 43 min do 1° tempo; Fausto Vera (contra) (MAR), aos 5 min do 2° tempo; Hulk (CAM), aos 25 min do 2° tempo

MARINGÁ: Rafael William; Tito, Gustavo Vilar e Max Miller; Raphinha (Lucas Bonifácio), Ronald (Robertinho), Buga (Evanderson), Léo Ceará (Rhuan) e Edison Negueba; Maranhão e Matheus Moraes (Cheron). Técnico: Jorge Castilho

ATLÉTICO-MG: Everson; Igor Rabello (Rômulo), Junior Alonso e Vitor Hugo (Caio Paulista); Natanael, Fausto Vera (Igor Gomes), Scarpa e Rubens; Rony (Palacios), Hulk e Cuello. Técnico: Cuca