Marcos Rocha inicia transição física e Palmeiras encerra preparação para estreia na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou a preparação para fazer sua estreia na Copa do Brasil, diante do Ceará. A partida, válida pela terceira fase da competição, acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Castelão.

O elenco assistiu a um vídeo no centro de excelência e depois participou de uma atividade tática posicional em campo, sob o comando do técnico Abel Ferreira.

O lateral direito Marcos Rocha, em processo de recuperação de um edema na panturrilha esquerda, começou sua transição física e treinou à parte do elenco no campo, junto com o atacante Bruno Rodrigues, recuperado de uma cirurgia no joelho.

Além deles, o zagueiro Murilo, o lateral direito Mayke e o meia Raphael Veiga, que também seguem em transição física, participaram do treino com o restante dos jogadores.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras encara o Ceará na Copa do Brasil pela quinta vez na história. O Verdão levou a melhor em três oportunidades (1997, 1998 e 2020), enquanto o Vozão venceu em 1997.

Depois de uma sequência de sete vitórias consecutivas, o Palmeiras foi superado pelo Bahia no último domingo por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Por outro lado, o Ceará empatou em 1 a 1 com o São Paulo no sábado, também no Castelão.