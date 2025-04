Luciano brilha, e São Paulo vence Náutico de virada pela Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Náutico nesta terça-feira, por 2 a 1, de virada, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O destaque do jogo ficou por conta de Luciano, que marcou os dois gols tricolores no jogo para colocar sua equipe em vantagem no confronto eliminatório. Caio Vitor foi quem abriu o placar para o Timbu.

O jogo de volta entre São Paulo e Náutico acontece no dia 20 de maio, às 21h30 (de Brasília), nos Aflitos, em Recife, valendo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O São Paulo volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Náutico, por sua vez, terá pela frente o Brusque, domingo, às 19h (de Brasília), nos Aflitos, pela Série C do Brasileirão.

O jogo

O primeiro tempo foi tranquilo para o São Paulo. O time não teve dificuldades para dominar o jogo e logo aos dois minutos deu seu cartão de visitas. Cédric Soares avançou pela direita e cruzou na medida para Luciano, que não conseguiu acertar a bola ao tentar cabecear, perdendo grande oportunidade.

Pouco depois, André Silva desarmou o zagueiro já no campo de ataque, arrancou, invadiu a área e bateu forte, mas o goleiro fez a defesa.

Com o domínio, mas sem eficiência, o Tricolor foi castigado aos 16 minutos. Caio Vitor recebeu pela esquerda, dominou, ajeitou e bateu no ângulo, sem chances para Rafael, marcando um golaço no Morumbis para abrir o placar para o Náutico.

Só que a vantagem do Timbu durou pouco. Cinco minutos depois, o São Paulo empatou a partida. Lucas Ferreira fez grande jogada individual pela direita e tocou para Luciano, que, dentro da área, dominou, girou e bateu cruzado, no cantinho, vendo a bola beijar a trave antes de morrer no fundo das redes.

Luciano vira com gol relâmpago

O São Paulo voltou para o segundo tempo determinado a virar o jogo e conseguiu o objetivo antes do primeiro minuto. Marcos Antônio levantou na área e Luciano, livre, completou de primeira, no cantinho, sem chances para o goleiro Muriel, marcando seu segundo gol na partida.

Ao longo da etapa complementar o técnico Luis Zubeldía foi promovendo mudanças na equipe. Uma delas foi a entrada de Ryan Francisco, outro promissor jogador formado nas categorias de base do São Paulo. E com pouco tempo em campo ele quase foi às redes novamente, recebendo bom passe de Luciano, mas chutando por cima do travessão.

Nos minutos finais o São Paulo ainda tentou ampliar sua vantagem para ir mais confortável para o jogo de volta, que acontece apenas dia 20 de maio, mas não foi capaz de furar o sistema defensivo do Náutico. Assim, coube aos comandados de Luis Zubeldía se conformarem com a vitória por 2 a 1 no Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 1 NÁUTICO

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 29 de abril de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Leia Naiara da Cruz (DF) e Daniel da Silva Andrade (DF)



VAR: Elmo Resende Cunha (GO)

Público: 29.291 torcedores



Renda: R$ 1.078.518,00

Gols: Caio Vitor, aos 16 do 1ºT (Náutico); Luciano, aos 21 do 1ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Carlinhos, Auremir, Igor Fernandes (Náutico); Luciano (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco (Sabino) e Wendell (Enzo Díaz); Alisson (Bobadilla), Marcos Antônio e Alves (Rodriguinho); Lucas Ferreira (Ryan Francisco), Ferreirinha e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.

NÁUTICO: Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana (Rayan), Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Wenderson), Marco Antonio Batistussi, Patrick Allan (Dudu) e Caio Vitor (Marco Antônio); Kelvin e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga)



Técnico: Hélio dos Anjos.