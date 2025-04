Leo Godoy se diz "confortável" e nega desejo de sair do Santos: "Quero reverter a situação"

Nesta terça-feira, Leo Godoy usou as suas redes sociais para garantir que não tem o desejo de sair do Santos neste momento. O lateral direito decidiu se pronunciar após surgirem rumores de que ele teria pedido para voltar ao Athletico-PR.

"Diante dos rumores que surgiram nas últimas horas, quero esclarecer que em nenhum momento pedi para sair do clube. Estou muito confortável em Santos e quero reverter a situação junto com meus colegas. Um abraço", publicou no Instagram.

(Foto: Reprodução)

O argentino é um dos jogadores mais criticados pela torcida. Na última segunda-feira, inclusive, membros de uma organizada invadiram o CT Rei Pelé para fazer cobranças ao elenco.

O jogador de 30 anos foi contratado no começo deste ano e soma 13 compromissos, sendo 10 entre os titulares, além de um gol.

Leo Godoy iniciou a temporada como titular, mas perdeu espaço na reta final do Campeonato Paulista. JP Chermont assumiu o posto, porém também não se firmou. Assim, o argentino de 30 anos voltou a ganhar oportunidades recentemente.

Na última partida do Santos, na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o lateral direito ficou na reserva. O interino César Sampaio decidiu improvisar o zagueiro Luisão no setor.

Agora, Leo Godoy espera se reabilitar no Peixe com a chegada de Cléber Xavier. O ex-auxiliar de Tite será o novo comandante da equipe paulista.

O Alvinegro Praiano volta a campo nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), contra o CRB, na Vila Belmiro, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.