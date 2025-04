TVs quebradas, golaços e ira com juiz: como é ver a Kings League de perto

Torcida organizada, revolta com arbitragem, golaços, provocações... Como é um evento da Kings League Brazil visto de perto?

Segunda de TVs quebradas, golaços e ira

O UOL esteve ontem em Guarulhos (SP), mais precisamente na Arena Oreo, para acompanhar a 7ª rodada do torneio que virou febre no país. O local abriu os portões por volta de 16h e, até 23h30, ainda abrigava os fãs da competição de fut7 idealizada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué.

Ainda sem lotação máxima, o primeiro jogo foi equilibrado, mas reservou emoção. O Nyvelados, que tem Nyvi Estephan como presidente, bateu o Real Elite, de Ludmilla, nas cobranças de shootout (espécie de pênalti em que o batedor carrega a bola do meio de campo até o chute) após empate por 6 a 6 no tempo normal.

Touro Loko, organizada do Dendele na Kings League, animou Oreo Arena Imagem: Bruno Madrid/UOL

Pouco depois, a organizada "Touro Loko", do Dendele, fez muita festa, mas o time acabou derrotado pelo Desimpedidos, que tem Toguro como um dos líderes. Nem mesmo o delírio de Luqueta no pênalti do presidente mudou o cenário — o streamer balançou as redes, provocou os adversários sem qualquer receio e subiu, sem camisa, no alambrado ao lado de sua barulhenta torcida.

A curiosidade ficou com uma televisão quebrada por uma das "boladas" distribuídas pelos atletas em meio às divididas. Quem ficou nas cabines ou na grade que divide arquibancada e gramado precisou redobrar os cuidados.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK F MAIS UMA TV NA CABINE DO GAULÊS NA KINGS LEAGUE pic.twitter.com/qEhgjddRz4 ? Ryan (@ryanspfc7) April 28, 2025

A climatizada Oreo Arena virou, no 3° jogo da noite, palco de show do gelado Kelvin Oliveira, o K9, um dos maiores jogadores de fut7 do país. O astro comandou a goleada de 7 a 2 do G3X sobre a Loud e fez a alegria das mais de 50 crianças presentes só na Arquibancada Sul do local. Algumas delas, como a idade e o fanatismo pedem, chegaram a se emocionar diante do atleta.

Um olho no jogo, outro na movimentação de bastidores: pouco antes da partida da Furia, de Neymar e Cris Guedes, o evento recebeu famosos do entretenimento, como a cantora Tília e o ator Caio Castro — os dois não esconderam a torcida pelo atual líder da Kings League.

De volta ao gramado sintético preto e branco da arena, o Funkbol perdeu mais uma, desta vez para o classificado Fluxo, e foi o primeiro a não ter qualquer chance de avançar aos playoffs. A atuação do goleiro Guilherme Barros foi pivô de debate entre os organizados do lanterna da competição: "Com esse goleiro, não dá", bradou um dos responsáveis pela bateria.

O último embate do dia, que acabou com vitória polêmica da líder Furia, teve revolta com arbitragem e nova TV quebrada, desta vez por Jon Vlogs, um dos presidentes do Capim ao lado de Luva de Pedreiro. O influenciador reclamou de um pênalti não marcado nos acréscimos do duelo, que estava em 4 a 2, e deu um soco no aparelho antes de deixar a cabine rumo aos vestiários — na ocasião, quem balançasse as redes teria um gol duplo.

JON VLOGS QUEBROU A TV NA KINGS LEAGUE DEPOIS DO PÊNALTI N MARCADO PARA CAPIM NO FIM DO JOGO pic.twitter.com/dY8B3MAaph ? Alex ? (@its_alex1004) April 29, 2025

A noite acabou com festa para os fãs "furiosos", que entoaram cânticos dignos de famosas torcidas de futebol do país, e ignoraram a revolta dos jogadores — e torcedores — do Capim.

E o Neymar?

O jogador do Santos voltou a ser ausência em Guarulhos. Depois de marcar presença nas primeiras rodadas, o presidente da Furia — que ontem esteve na Vila Belmiro — optou por ficar longe dos holofotes dos jogos de ontem da Kings League.

Como ficou a classificação após a 7ª rodada

1 - Furia: 19 pontos*

2 - G3X: 18 pontos**

3 - Nyvelados: 15 pontos**

4 - Desimpedidos: 13 pontos**

5 - Fluxo: 12 pontos**

6 - Capim: 9 pontos**

7 - Dendele: 9 pontos**

8 - Real Elite: 5 pontos

9 - Loud: 3 pontos

10 - Funkbol: 2 pontos

* no momento, classificado à semifinal

** no momento, classificados aos playoffs

Como funciona?

A Kings League Brazil é uma espécie de campeonato de futebol society. A 1ª edição da competição teve início em março, e os jogos ocorrem em Guarulhos (SP).

Dez times disputam o torneio — e vários deles envolvem celebridades. Neymar, por exemplo, divide a presidência da Furia com seu "parça" Cris Guedes, enquanto a cantora Ludmilla é mandatária do Real Elite. Os influenciadores Gaules e Nobru também comandam equipes.

Neymar e seu "parça" Cris Guedes são presidentes da Furia na Kings League Brazil Imagem: Reprodução/YouTube

As partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos, mas há uma série de eventos embutidos no período de bola rolando no gramado preto.

O começo de um duelo, por exemplo, tem apenas quatro jogadores em campo (dois goleiros e dois jogadores de linha), com a bola sendo arremessada de uma estrutura fixada no topo da arena.

A cada minuto, um atleta de cada equipe entra no gramado até o limite de 7 contra 7 ser atingido. A partir daí, o embate é disputado "normalmente".

No minuto 18, o confronto é interrompido para um dado gigante ser lançado e definir a quantidade de atletas em campo até o intervalo.

A metade final do jogo também começa com a bola vindo do alto e traz as famosas "armas secretas", que são cartas sorteadas previamente pelos técnicos. São elas: pênalti (cobrança tradicional), pênalti shootout (cobrança iniciada do meio de campo), suspensão (deixar um jogador adversário quatro minutos fora), gol em dobro (por quatro minutos), jogador estrela (chance de um atleta ser acionado) e coringa (qualquer uma das anteriores ou até tirar uma carta do adversário).

O botão verde aciona um dos "bônus", enquanto o vermelho ativa o "pênalti do presidente" — o momento é um dos mais aguardados pelos torcedores, já que os "dirigentes" descem das cabines e cobram uma penalidade. Ludmilla já tentou, e há expectativa, por exemplo, para que Neymar execute uma cobrança pela Furia ainda nesta edição.

Os últimos dois minutos de um jogo reservam nova emoção com a presença de mais uma curiosidade: se o placar estiver empatado, uma bola dourada é lançada, e quem fizer um gol vence. Já em caso de vitória parcial de uma equipe, a bola vermelha aparece, e todos os gols valem o dobro.

0 a 0? Empate? Nada disso

Se uma partida persisir empatada ou não sair do zero após os 40 minutos de tempo normal, a decisão fica para uma série de shootouts. O funcionamento é parecido com o do futebol tradicional, com cobranças alternadas.

Neste caso, a pontuação foge do padrão tradicional de três pontos para vitória: quem ganhar no shootout leva dois pontos, e o perdedor fica com um. O único risco de um time "zerar" é, portanto, se acabar derrotado no tempo normal.

Ao final das nove rodadas, o líder se garante na semifinal, enquanto as equipes que fecharam a fase entre 2° e 7° lugar fazem um playoff nas quartas.