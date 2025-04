E a seleção? Jorge Jesus projeta Mundial com Al-Hilal e jogo com Real Madrid

Um dos alvos da CBF, o técnico português Jorge Jesus, do Al-Hilal, comentou suas expectativas para o Mundial de Clubes, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Com o Real Madrid como rival na primeira fase, o ex-comandante do Flamengo espera a equipe saudita competitiva no torneio.

"O objetivo é passarmos a primeira fase e, depois, acreditamos que tudo pode ser possível. Por quê? Porque o sorteio também tem influência nas equipes. E o nosso objetivo não é só participar, não é só dizer que vamos estar no campeonato do mundo. O nosso objetivo é participar e demonstrar a qualidade da equipe do Al-Hilal e do futebol Saudita", disse Jorge Jesus.

Sorteado no Grupo H, o Al-Hilal estreia no Mundial logo contra o poderoso Real Madrid e ainda encara na primeira fase Red Bull Salzburg e Pachuca. Sobre duelo com equipe espanhola, Jorge Jesus destacou a experiência de seu time.

"Já pude enfrentar duas vezes o Real Madrid, que é um clube conhecido no mundo inteiro. É um time sempre com jogadores de grande qualidade. Vai ser muito motivante para todos nós jogarmos contra o Real Madrid. Não é que seja uma experiência nova nem para mim nem para os jogadores do Al-Hilal, pois já jogaram um Mundial contra eles", afirmou.

Enquanto se prepara para o Mundial, o Al-Hilal busca um título no final da temporada. A equipe está na vice-liderança do Campeonato Saudita com 62 pontos, seis atrás do líder Al-Ittihad, a apenas cinco rodadas do final. Já na Liga dos Campeões da Ásia, o clube foi eliminado nas semifinais.