Indiana Pacers x Milwaukee Bucks: veja horário e onde assistir pela NBA

A rodada de playoffs da NBA nesta terça-feira (29) traz o confronto entre Indiana Pacers x Milwaukee Bucks. A bola laranja sobe às 19h (horário de Brasília), no ginásio Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis.

Histórico entre Pacers x Bucks

Com 3-1 na série, os donos da casa podem se classificar essa noite. Indiana venceu os jogos 1, 3 e 4, enquanto Milwaukee levou a melhor na segunda partida. Quem avançar deste duelo encara o Cleveland Cavaliers na semifinal da Conferência Leste, que varreu o Miami Heat.

Estatísticas dos jogadores na NBA

Com as costas na grade e podendo ser eliminado, os Bucks perderam o All-Star Damian Lillard por tempo indeterminado. O armador rompeu o tendão de Aquiles na última partida anterior. Agora, mais do que nunca, Giannis Antetokounmpo vai precisar de ajuda dos companheiros para conseguir virar a série.

Pelo lado de Indiana, a força coletiva tem se sobressaído. Oito jogadores do time passaram da casa dos 10 pontos na vitória de 129 x 103 no jogo 4, com destaque para Tyrese Haliburton, que terminou com 17 pontos e 15 assistências. O armador Bennedict Mathurin foi ausência no domingo (27) e tem presença incerta no jogo de hoje.

Prováveis escalações

Pacers : Andrew Nembhard, Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Myles Turner.

: Andrew Nembhard, Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Myles Turner. Bucks: A.J Green (Kevin Porter Jr), Gary Trent Jr, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez.

Ficha técnica e onde assistir

Partida: Indiana Pacers x Milwaukee Bucks - NBA



Data: 29/04/2025



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Estados Unidos



Onde assistir: NBA League Pass