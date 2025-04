Hulk marca e salva o Atlético-MG contra o Maringá pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG visitou o Maringá no Estádio Willie Davids e empatou por 2 a 2. Igor Rabello e Hulk balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Guilherme da Silva e Fausto Vera (contra) marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Galo não leva nenhuma vantagem para a partida da volta e precisa ganhar por pelo menos um tento de diferença para carimbar seu passaporte direto às oitavas de final da competição. Em caso de outro empate, a decisão vai para os pênaltis. O classificado aguardará um novo sorteio para descobrir quem enfrentará na próxima fase.

O Atlético-MG retorna aos gramados na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 17h, o Maringá recebe o Confiança, pela Série C.

O Maringá inaugurou o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Guilherme da Silva dominou na área após receber cruzamento de Raphinha, girou para cima do zagueiro Igor Rabello e arrematou firme para balançar as redes.

Aos 43 minutos da etapa inicial, o Atlético-MG chegou ao empate com Igor Rabello, que subiu mais alto que o marcador na área em cruzamento de Gustavo Scarpa e desviou de cabeça para marcar.

O Maringá voltou a ficar com a vantagem no placar aos 50 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta de Ceará, Fausto Vera, do Atlético-MG, subiu para afastar na área mas desviou contra a sua própria meta e marcou contra.

Aos 40 minutos da etapa final, o Atlético-MG deixou tudo igual. Ao receber passe de Rony pela esquerda, Cuello cortou o marcador e encontrou Hulk, que dominou na área e concluiu cruzado.