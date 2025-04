Georges St-Pierre alerta Aspinall sobre o perigo de se prender à espera por Jon Jones

A 'novela' envolvendo Tom Aspinall e Jon Jones ganhou um novo capítulo, agora com a participação de uma das maiores lendas do MMA. Georges St-Pierre, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) e dos médios (84 kg), além de membro do Hall da Fama do UFC, compartilhou sua visão sobre a situação do atual detentor do cinturão interino dos pesos-pesados e aconselhou o britânico a redirecionar seu foco.

Desde 2023 com o título provisório, Aspinall busca com insistência uma luta de unificação contra o campeão linear da categoria. No entanto, com as negociações travadas e o norte-americano afastado desde sua vitória sobre Stipe Miocic, o confronto segue indefinido - o que tem gerado crescente frustração no inglês e até mesmo em seu pai.

Durante participação no 'The Ariel Helwani Show', St-Pierre abordou o tema com a autoridade de quem já passou por dilemas semelhantes em sua trajetória. Com discurso firme, o canadense ofereceu uma perspectiva inusitada sobre como o atleta britânico deveria lidar com esse momento de incerteza.

"Ele precisa focar na próxima tarefa. Eu cometi o erro de querer uma revanche imediata com Matt Serra, mas precisei passar por outras lutas antes. Se o foco dele está apenas em Jon Jones, e o Jon não volta tão cedo, então ele não está olhando para o caminho certo. Ele precisa, de certa forma, se auto-hipnotizar para se manter faminto pela próxima luta. As coisas vão acontecer no tempo certo. Se essa luta com o Jon tiver que acontecer, vai acontecer", declarou o ex-lutador.

Outro lado

Embora seu conselho tenha sido voltado principalmente ao representante do Reino Unido, Georges St-Pierre também demonstrou compreensão quanto à postura do atual campeão dos pesados. Segundo ele, o veterano não está lidando apenas com aspectos esportivos, mas com uma série de fatores extracurriculares que pesam em sua jornada. Negociações contratuais, tempo de recuperação e, principalmente, uma compensação financeira adequada são, na visão do canadense, reivindicações legítimas para um nome de tanto prestígio.

Com a experiência de quem também enfrentou desafios fora do octógono, St-Pierre reconhece que a condução da carreira exige estratégia e paciência. Ao longo dos anos, ele próprio enfrentou impasses com a organização, especialmente envolvendo questões contratuais e escolha de adversários. Por isso, enxerga com naturalidade a cautela adotada por Jones. Na avaliação do ex-campeão, a indefinição sobre o duelo não se deve à falta de vontade ou receio, mas sim a um complexo jogo de bastidores, comum entre as maiores estrelas do esporte.

