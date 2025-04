Gaviões da Fiel cobra diretoria do Corinthians, após Conselho Deliberativo reprovar contas do clube

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, soltou uma nota oficial, nesta terça-feira, após o Conselho Deliberativo do clube reprovar as contas de 2024. A organizada cobrou transparência e respostas da diretoria.

"Após a reunião, ficou claro, tanto para situação quanto oposição, que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Diante do que presenciamos, exigimos que o presidente venha a público, com urgência, assumir suas responsabilidades com transparência. O tempo das desculpas e discursos vazios acabou", escreveu a Gaviões da Fiel em nota divulgada através das redes sociais.

Nesta segunda-feira, 130 membros do Conselho Deliberativo reprovaram as contas relativas ao exercício de 2024, 73 integrantes aprovaram e outros seis se abstiveram. O órgão alega falta de transparência, aumento considerável do passivo do clube, prestação de contas incompleta, entre outros fatores, para reprovar as contas do Corinthians.

De acordo com o balanço que já havia sido apresentado pelo Corinthians, o clube aumentou o endividamento em R$ 829 milhões de 2023 para 2024, um valor bastante expressivo considerando que a dívida total agora está em R$ 2,5 bilhões.

"Lamentamos que o Conselho Deliberativo continue operando com um estatuto ultrapassado, sem responsabilizar administradores por seus erros, somado a uma postura passiva e politicamente alinhada a interesses particulares que colocam o futuro do Corinthians em risco", acrescentou a nota.

A torcida organizada ainda fez quatro perguntas para a diretoria do Timão: "Por que o passivo do Corinthians cresceu R$ 829 milhões em 2024? Qual é a justificativa para o déficit de R$ 181,7 milhões? Por que o clube não respondeu aos órgãos internos sobre as divergências contábeis? Quais critérios são usados na contratação de prestadores de serviço?".

Por fim, a Gaviões da Fiel garantiu que, "caso se confirme a irresponsabilidade no aumento da dívida" do Corinthians, estará na linha de frente "exigindo providências rigorosas". O grupo vai permanecer no Parque São Jorge ao longo da semana para "cobrar respostas e acompanhar os próximos passos".

Confira a nota da Gaviões da Fiel na íntregra

"NÃO HÁ MAIS ESPAÇO PARA AMADORES NO PQ. SÃO JORGE - NOTA 1/3

Nesta segunda (28), a diretoria do Gaviões da Fiel acompanhou a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, cumprindo seu papel de fiscalizar as ações dos dirigentes e conselheiros que hoje decidem os rumos financeiros e políticos do Clube.

Após a reunião, ficou claro - tanto para situação quanto oposição - que há problemas graves na condução da gestão do presidente Augusto Melo. Diante do que presenciamos, exigimos que o presidente venha a público, com urgência, assumir suas responsabilidades com transparência. O tempo das desculpas e discursos vazios acabou.

Lamentamos que o Conselho Deliberativo continue operando com um estatuto ultrapassado, sem responsabilizar administradores por seus erros, somado a uma postura passiva e politicamente alinhada a interesses particulares que colocam o futuro do Corinthians em risco.

As informações reveladas na reunião são alarmantes. Exigimos respostas imediatas para:



1. Por que o passivo do Corinthians cresceu R$ 829 milhões em 2024?



2. Qual é a justificativa para o déficit de R$ 181,7 milhões?



3. Por que o clube não respondeu aos órgãos internos sobre as divergências contábeis?



4. Quais critérios são usados na contratação de prestadores de serviço?

O Conselho de Orientação (CORI) classificou a gestão como 'temerária' e recomendou o afastamento do presidente para preservar o clube. Caso se confirme a irresponsabilidade no aumento da dívida, os Gaviões estarão na linha de frente exigindo providências rigorosas.

Seguiremos no Pq. São Jorge ao longo da semana para cobrar respostas e acompanhar os próximos passos. Reafirmamos nosso compromisso com a Fiel Torcida de buscar todas as respostas, pois não defendemos nenhum dos lados, estamos, como sempre, ao lado da instituição Corinthians.

Ao longo desta terça-feira abordaremos outros temas com a Fiel Torcida e no próximo sábado, a diretoria do Gaviões irá se manifestar oficialmente após a reunião com seus sócios.

Diretoria Gaviões da Fiel Torcida".